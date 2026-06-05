Tragedia en el Sahara: 49 personas murieron de sed tras la avería de un camión
Las víctimas estuvieron varadas durante días y solo dos hombres sobrevivieron
5 de junio de 2026 - 10:38 AM
5 de junio de 2026 - 10:38 AM
NIAMEY, Níger - Al menos 49 personas murieron de sed tras averiarse un camión y quedar varadas durante días en el desierto del Sahara, en el norte de Níger, según informaron las autoridades.
Las víctimas, todas ellas nigerianas, regresaban a casa tras asistir a un festival religioso en Malí cuando el camión detuvo su marcha a más de 80 kilómetros al oeste de Assamaka, cerca de las fronteras con Malí y Argelia, según informó la gobernación de la región nigerina de Agadez en un mensaje publicado en Internet a última hora del jueves.
Dos hombres sobrevivieron tras caminar más de 50 kilómetros hasta una fuente de agua y continuar hasta Assamaka, donde alertaron a las autoridades, según informó la gobernación.
Una delegación enviada al lugar de los hechos por el gobernador de la región de Agadez, el general Ibra Boulama Issa, supo que el camión había viajado durante varios días desde la ciudad maliense de Talhandek, a unos 300 kilómetros de la frontera con Nigeria.
No quedó claro de inmediato qué provocó la avería ni cuánto tiempo esperaron los pasajeros.
“Sobre el terreno, los hallazgos fueron especialmente inquietantes. Se encontraron decenas de cuerpos sin vida bajo el camión inmovilizado y en sus alrededores”, declaró la gobernación de Agadez.
Las fotos publicadas por la gobernación mostraban cadáveres en el desierto con trozos de ropa y otras pertenencias esparcidas.
“Privados de agua e incapaces de reparar el vehículo a pesar de los esfuerzos del conductor, su aprendiz y los pasajeros, los viajeros se encontraron atrapados en el corazón de un entorno hostil donde las temperaturas extremas y la falta de puntos de suministro dificultan enormemente la supervivencia”, declaró la gobernación.
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Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.
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