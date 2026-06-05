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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Policía busca a joven de 23 años imputado de cambiar un cheque fraudulento en Carolina

Contra Luis Cabrera Rivera pesa una orden de arresto con una fianza de $100,000

5 de junio de 2026 - 10:27 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La Policía solicitó la ayuda de la ciudadanía para localizar a Luis Cabrera Rivera, de 23 años. (Suministrada)
Andrea Guemárez Soto
Por Andrea Guemárez Soto
Periodista de Breaking Newsandrea.guemarez@gfrmedia.com

La Policía busca a un hombre de 23 años contra quien se radicaron cargos en ausencia por presuntamente cambiar un cheque fraudulento en una sucursal de FirstBank en Carolina.

De acuerdo con la investigación de la Uniformada, Luis Cabrera Rivera acudió a la institución bancaria, donde presentó un cheque fraudulento que posteriormente fue cambiado por efectivo.

Por estos hechos, la Fiscalía de Carolina le radicó cargos en ausencia por apropiación ilegal y posesión y traspaso de documentos falsos.

La prueba fue presentada ante la jueza Rebecca Vera Ríos, del Tribunal de Carolina, quien determinó causa para arresto por todos los delitos imputados.

Vera Ríos, además, le señaló una fianza global de $100,000 y expidió una orden de arresto en su contra.

Si usted posee información que conduzca al paradero de esta persona, puede llamar a la línea confidencial de la Policía en el teléfono 787-343-2020. También puede enviar mensajes directos mediante la red social X (antes conocida como Twitter) a la cuenta @PRPDNoticias, o en la cuenta de Facebook de la Uniformada en www.facebook.com/prpdgov.

Tags
Breaking NewsPolicía de Puerto RicoCarolinaFraude bancario
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Andrea Guemárez Soto
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Trabajé como productora de contenido para Equilátera. Como parte de ello, redacté breves reportajes sobre temas de salud que se publicaron como suplementos en El Nuevo Día y Primera Hora. Además,...
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