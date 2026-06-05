Policía busca a joven de 23 años imputado de cambiar un cheque fraudulento en Carolina

La Policía busca a un hombre de 23 años contra quien se radicaron cargos en ausencia por presuntamente cambiar un cheque fraudulento en una sucursal de FirstBank en Carolina.

De acuerdo con la investigación de la Uniformada, Luis Cabrera Rivera acudió a la institución bancaria, donde presentó un cheque fraudulento que posteriormente fue cambiado por efectivo.

Por estos hechos, la Fiscalía de Carolina le radicó cargos en ausencia por apropiación ilegal y posesión y traspaso de documentos falsos.

La prueba fue presentada ante la jueza Rebecca Vera Ríos, del Tribunal de Carolina, quien determinó causa para arresto por todos los delitos imputados.

Vera Ríos, además, le señaló una fianza global de $100,000 y expidió una orden de arresto en su contra.