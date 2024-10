¿A quiénes ve Donald Trump como “enemigos internos”?

Los críticos de Trump advierten que las barreras que lo mantuvieron a raya —asesores y funcionarios gubernamentales que ignoraron órdenes potencialmente ilegales o lo alejaron de ideas problemáticas— no estarán presentes en un segundo mandato.

Últimamente su ira ha estado dirigida en particular a “60 Minutes” de CBS, el programa noticioso con mayor audiencia en la televisión.

Ante las críticas que ha enfrentado por negarse a ser entrevistado para un especial electoral este mes, Trump ha arremetido contra CBS por editar la respuesta de Harris a una pregunta sobre Israel. Otro programa de CBS, “Face the Nation”, difundió una porción diferente de su respuesta a la misma pregunta.

En un mitin el jueves en Arizona, Trump retomó un ataque a los medios de su campaña de 2016 que sorprendió al establishment político en ese entonces, pero que no había sido una característica de su retórica más reciente.

“Son el enemigo del pueblo. Lo son”, dijo Trump a una multitud que lo vitoreaba. “Me han pedido que no diga eso. No quiero decirlo. Y algún día no van a ser el enemigo del pueblo, eso espero”.