ABC confirma acuerdo entre Donald Trump y Kamala Harris para escenificar debate presidencial el 10 de septiembre

Trump se reincorpora al debate de la ABC días después de publicar en sus redes sociales que no aparecería en la cadena, citando una demanda que ha interpuesto. Su decisión prepara un momento muy esperado en unas elecciones en las que el primer debate provocó un cambio masivo en la carrera: el presidente demócrata Joe Biden puso fin a su candidatura a la reelección y respaldó a Harris.

En la rueda de prensa de hoy cargó contra Harris y dijo que si la vicepresidenta demócrata llega a ser elegida presidenta de Estados Unidos , “nuestro país va a ser un fracaso gigante, un fracaso como no ha visto otro el mundo”.

“Ella trata de decir que no tuvo nada que ver con la frontera, pero la designaron para dirigir la frontera. Nunca fue allí. Fue a un lugar, pero era un lugar al que le encantaría ir a cenar con su esposo, un lugar que no formaba parte del problema ni estaba cerca de la frontera”, atacó.

Trump aseguró que “tenemos la peor frontera de la historia del mundo”, con millones de personas sin papeles entrando, algo que “nuestro país no puede sostener”.

“Tenemos una economía muy mala en ese momento. Podríamos estar en medio de una depresión, no una recesión; una depresión, y no pueden tener eso. Así que creo que me irá bien con todos, especialmente cuando se conozcan los hechos”, advirtió.