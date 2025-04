La madre de Balmer dijo a The Associated Press el lunes que había intentado en los últimos días conseguirle ayuda para problemas de salud mental, pero “nadie quiso ayudar”. Indicó que su hijo tenía trastorno bipolar y esquizofrenia. La AP no pudo verificar esa información.

“Tenemos que ser mejores que esto”

“Aún no conocemos el motivo específico de la persona”, dijo Shapiro en la conferencia de prensa. “Pero sí sabemos algunas verdades. Primero: Este tipo de violencia no está bien. Este tipo de violencia se está volviendo demasiado común en nuestra sociedad. Y no me importa si viene de un lado en particular o del otro, dirigido a un partido en particular o a otro o a una persona en particular o a otra. No está bien, y tiene que parar. Tenemos que ser mejores que esto”.