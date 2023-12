Washington - Hunter Biden fue acusado de nueve cargos fiscales en California el jueves, mientras se intensifica la investigación de un abogado especial sobre los negocios del hijo del presidente con el telón de fondo de las inminentes elecciones de 2024.

Los nuevos cargos -tres delitos graves y seis delitos menores- se suman a los cargos federales por armas de fuego en Delaware que alegan que Hunter Biden violó una ley contra los usuarios de drogas que tienen armas en 2018.

Anteriormente, se esperaba que se declarara culpable de cargos fiscales por delitos menores como parte de un acuerdo con los fiscales que dijeron que no pagó impuestos sobre $4 millones en ingresos personales en 2017 y 2018. Los abogados defensores han señalado que planean luchar contra cualquier nuevo cargo.

El acuerdo implosionó en julio después de que un juez planteara dudas al respecto. También había sido puesto como un “trato de favor” por los republicanos que investigan casi todos los aspectos de los negocios de Hunter Biden, así como el manejo del caso por parte del Departamento de Justicia.

Los republicanos del Congreso también han iniciado una investigación para destituir al presidente Joe Biden, alegando que estaba implicado en una trama de tráfico de influencias con su hijo. Se espera que la Cámara vote la próxima semana sobre la autorización formal de la investigación.

Aunque han surgido dudas sobre la ética que rodea a los negocios internacionales de la familia Biden, hasta ahora no han aparecido pruebas que demuestren que Joe Biden, en su cargo actual o anterior, abusara de su función o aceptara sobornos.

La investigación penal dirigida por el fiscal federal de Delaware, David Weiss, ha estado abierta desde 2018, y se esperaba que terminara con el acuerdo de culpabilidad que Hunter Biden había planeado alcanzar con los fiscales durante el verano. Se habría declarado culpable de dos delitos menores de evasión fiscal y habría llegado a un acuerdo por separado sobre el cargo de posesión de armas. Habría cumplido dos años de libertad condicional en lugar de ir a la cárcel.

El acuerdo también contenía cláusulas de inmunidad, y los abogados de la defensa han argumentado que siguen en vigor ya que esa parte del acuerdo fue firmada por un fiscal antes de que el acuerdo fuera desechado.

Los fiscales no están de acuerdo, señalando que los documentos no fueron firmados por un juez y no son válidos.

Tras el fracaso del acuerdo, los fiscales presentaron tres cargos federales por posesión de armas alegando que Hunter Biden había mentido sobre su consumo de drogas para comprar un arma que conservó durante 11 días en 2018. La ley federal prohíbe la posesión de armas a los “consumidores habituales de drogas”, aunque la medida rara vez se ve como un cargo independiente y ha sido cuestionada por un tribunal federal de apelaciones.

La larga lucha de Hunter Biden con el abuso de sustancias había empeorado durante ese período después de la muerte de su hermano Beau Biden en 2015, escribieron los fiscales en un borrador de acuerdo de culpabilidad presentado ante el tribunal en Delaware.

Todavía obtuvo “ingresos sustanciales” en 2017 y 2018, incluidos 2,6 millones de dólares en honorarios comerciales y de consultoría de una empresa que formó con los directores ejecutivos de un conglomerado empresarial chino y la compañía energética ucraniana Burisma, pero no pagó sus impuestos, dijeron los fiscales en esa presentación.

Finalmente presentó sus impuestos en 2020 y los impuestos atrasados fueron pagados por un “tercero” al año siguiente, dijeron los fiscales.