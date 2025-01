Agente colombiano se declara culpable en caso de lavado de dinero relacionado con la DEA

El lujoso estilo de vida de la graduada de la Universidad de Miami, que entonces tenía unos 20 años, no coincidía con sus modestos ingresos como influencer en redes sociales ni con los de su padre, quien ganaba alrededor de 2.000 dólares mensuales como supervisor de nivel medio en el puerto de Buenaventura, el más importante de Colombia y uno de los principales puntos de tránsito para la cocaína enviada a Estados Unidos.

Una investigación previa de Associated Press identificó al contrabandista como Diego Marín, un viejo informante de la DEA conocido por los investigadores como el “Rey del Contrabando” de Colombia por supuestamente lavar dinero a través de la importación de electrodomésticos y otros bienes. The Associated Press tuvo acceso a un dossier de registros gubernamentales en los que se describe a Marín como una fuente para las fuerzas del orden estadounidenses que eventualmente fue desactivada y más tarde operó de manera “extraoficial” con agentes federales.