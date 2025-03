Aunque Fernández aún no presentó formalmente la pregunta ante un juez , la decisión surgió después de que el fiscal general del estado , James Uthmeier , advirtiera a Fort Myers por no firmar el acuerdo para adherirse al programa 287(g) del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).

Uthmeier consideró que no participar en el programa 287(g) es una “violación grave y directa” de una ley de 2019 que prohíbe las “ciudades santuario”, el término que se refiere a lugares que no cooperan con las autoridades federales de inmigración. Advirtió que los municipios que no cumplan podrían enfrentar recortes presupuestarios y suspensiones de cargos públicos.