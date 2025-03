Sin embargo, Trump anunció el jueves que había rescindido la orden después de reunirse con Karp en la Casa Blanca. La presidencia informó que el despacho había accedido a brindar $40 millones en servicios legales gratuitos para impulsar la agenda del gobierno federal, incluida la lucha contra el antisemitismo; no tomar en cuenta elementos de diversidad, igualdad e inclusión en sus prácticas de contratación; y aceptar a clientes sin importar su afiliación política.

En el correo electrónico dirigido a los empleados de Paul Weiss al que The Associated Press tuvo acceso, Karp describió la orden como una “crisis existencial” para el bufete. Añadió que era muy probable que la firma no hubiera sido capaz de sobrevivir a una disputa prolongada con el gobierno de Trump.