Alcanzan acuerdo de $4,000 millones en pleito por incendios forestales en Maui

El documento con los detalles del acuerdo no era público, pero los abogados de enlace presentaron una moción que apuntaba que el acuerdo global pretende resolver todas las reclamaciones derivadas de los incendios de Maui por 4,037 millones de dólares. La moción pide al juez que ordene que las aseguradoras no puedan perseguir por separado a los demandados para recuperar el dinero pagado a los asegurados.

“No nos hacemos ilusiones de que esto vaya a compensar a Maui”, dijo Lowenthal a The Associated Press. “Tenemos claro que esto no va a compensar todo lo que se perdió”.