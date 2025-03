Alexandria Ocasio-Cortez busca ampliar su atractivo dentro de la base demócrata

Recorriendo el país la semana pasada con Sanders para sus mítines “Luchando contra la oligarquía”, se está dirigiendo a personas que no están de acuerdo con ella y reformulando la división en el Partido Demócrata no como progresistas versus moderados, sino como aquellos que van tras el presidente republicano Donald Trump y aquellos que son más cautelosos.

“No importa por quién hayas votado en el pasado, no importa si sabes todas las palabras correctas para decir, no importa tu raza, religión, identidad de género o estatus”, dijo Ocasio-Cortez a miles en un mitin en la Universidad Estatal de Arizona. “No importa incluso si no estás de acuerdo conmigo en algunas cosas. Si estás dispuesto a luchar por alguien que no conoces, eres bienvenido aquí”.