Boston — Tres personas han sido arrestadas, acusadas de regentar una sofisticada red de prostitución en Massachusetts y Virginia para personas influyentes como funcionarios y oficiales militares, informaron autoridades el miércoles.

Según la fiscalía, los acusados administraban una red de prostíbulos de lujosos apartamentos en Massachusetts y el este de Virginia, y ofrecían sus servicios mediante dos websites que incluían fotos de las mujeres disponibles ese día y detalles sobre la estatura y peso de cada una.

Las autoridades no han nombrado a las personas que presuntamente compraron los servicios sexuales, y ninguna ha sido acusada, pero el fiscal de Massachusetts, Josh Levy enfatizó que la investigación está en sus etapas iniciales.

Las autoridades creen que potencialmente cientos de personas compraban servicios sexuales a través de la red, entre ellos contratistas del gobierno con permisos de seguridad, médicos, abogados, funcionarios electos, oficiales militares, profesores y ejecutivos de compañías tecnológicas.

“Esta red comercial sexual dependía del secreto y la exclusividad y ofrecía sus servicios a una clientela acaudalada e influyente, y el negocio prosperó, hasta hoy”, declaró Levy.

Están acusados Han “Hana” Lee, de 41 años y de Cambridge, Massachusetts; James Lee, de 68 y de Torrance, California, y Junmyung Lee, de 30 y de Dedham, Massachusetts. Están acusados de conspiración para coaccionar o llevar a otros a viajar para participar en actividad sexual ilegal.

El abogado de Han Lee se negó a formular declaraciones y el abogado de Junmyung Lee no respondió a mensajes pidiéndole comentario. En los registros judiciales no aparece un abogado para James Lee, y una llamada a un número de teléfono registrado como de un familiar suyo no fue respondida.