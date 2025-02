Aumentan los casos de sarampión en zonas rurales del oeste de Texas

En el vecino este de Nuevo México , el conteo de casos de sarampión se mantuvo en nueve el martes. Los funcionarios de salud pública del estado dijeron la semana pasada que aún no hay pruebas de que el brote de Nuevo México esté conectado con el de Texas.

¿Dónde se propaga el sarampión?

El estado también informó que hay cuatro casos en el condado de Dallam, que se encuentra en la zona más alejada del área del Panhandle del estado y a unos cientos de millas al norte del condado de Gaines, así como posibles exposiciones, ocurridas a mediados de febrero, debidas a una persona infectada y contagiosa que viajó a San Marcos, San Antonio y New Braunfels.

Un residente de Brownfield y padre de tres hijos declaró a The Associated Press que el brote no le preocupa demasiado.