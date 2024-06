Autor de masacre en club nocturno LGBTTQ+ de Colorado es condenado a varias cadenas perpetuas

Los abogados defensores en el caso estatal habían rechazado el odio como motivación, argumentando que Aldrich estaba drogado con cocaína y medicamentos en ese momento. En llamadas telefónicas desde la cárcel con The Associated Press el año pasado, Aldrich no respondió directamente cuando se le preguntó si el ataque fue motivado por el odio, diciendo sólo, que está “completamente fuera de base”, y en última instancia, se declaró no contendiente a los cargos de crimen de odio del estado, que es corto de admitir la culpabilidad.