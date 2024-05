Familiares de las 19 víctimas de la masacre escolar en Uvalde demandan por $500 millones a la Policía

La demanda dice que los agentes de la policía estatal no aplicaron lo aprendido en su entrenamiento para casos de tirador activo ni confrontaron al agresor, aun cuando los alumnos y docentes dentro del lugar seguían sus propios protocolos para este tipo de casos, apagando las luces, trancando las puertas y guardando silencio.

“La inacción policial ese día fue una completa y absoluta traición a estas familias y a los hijos, hijas y madres que perdieron”, dijo Erin Rogiers, uno de los abogados. “La policía estatal de Texas tenía los recursos, el entrenamiento y el armamento para responder apropiadamente, y lo ignoraron todo y fracasaron en todos los niveles. Estas familias no sólo tienen el derecho, sino también la responsabilidad de exigir justicia”.

El DSP de Texas dijo a The Associated Press que la agencia no haría comentarios sobre litigios pendientes.