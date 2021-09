El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunció en la tarde de hoy, jueves, que toda empresa con más de 100 empleados tendrá que exigirles vacunación contra el COVID-19 o que presenten una prueba diagnóstica negativa semanalmente, una medida que impacta a unos 80 millones de estadounidenses.

El mandatario presentó nuevos requerimientos federales de vacunación contra el COVID-19 que tocarán a cerca de 100 millones de estadounidenses, con el fin de incrementar las tasas de vacunación y frenar la propagación de la variante delta del coronavirus, que cobra miles de vidas cada semana y pone en riesgo la recuperación económica de la nación.

“¿Qué más van a esperar? ¿Qué más tienen que ver? La vacuna es gratuita, segura y conveniente, tienen aprobación de la FDA (Administración de Medicamentos y Alimentos)... La paciencia se está agotando y la negativa de algunos nos afecta a todos. Por favor, hagan lo correcto. No me escuchen solo a mí, escuchen a los estadounidenses no vacunados que están en los hospitales agonizando”, dijo desde la Casa Blanca.

Además, los cerca de 17 millones de trabajadores en instalaciones sanitarias que reciben servicios federales de Medicare y Medicaid también tendrán que estar completamente vacunados.

Asimismo, adelantó que firmará órdenes ejecutivas para obligar a que se vacunen todos los empleados del poder ejecutivo y de los contratistas que hacen negocios con el gobierno federal, sin posibilidad de optar por la realización de pruebas semanales.

Por otro lado, Estados Unidos aumentará la producción de pruebas para detectar coronavirus SARS-CoV-2 y venderlos a bajo costo para que las personas se los realicen desde sus hogares.

De igual manera, el presidente manifestó que ordenó que se duplique el monto de las multas a personas que se nieguen a usar mascarillas en aeropuertos y aviones.

“Vamos a duplicar las multas de los pasajeros que se nieguen a usar mascarillas. Si usted quebranta la ley, prepárese para pagar. Y, por cierto, respete”, manifestó Biden con relación a los incidentes que se han visto en los pasados meses de maltrato e insultos contra empleados de aerolíneas o empleados de los aeropuertos.

Apenas hace dos meses, Biden declaró prematuramente la “independencia” de la nación frente al virus. Ahora, pese a que más de 208 millones de estadounidenses han recibido al menos una dosis de la vacuna, Estados Unidos registra un aumento de aproximadamente 300% en contagios nuevos de COVID-19 al día, 2.5 veces más hospitalizaciones y cerca del doble de decesos en comparación con las mismas fechas del año pasado.

“Estamos en un momento crucial, tenemos las herramientas, ahora tenemos que completar el trabajo con la verdad, con la ciencia, con confianza y juntos, como una sola nación. Somos Estados Unidos, no hay una sola cosa que no podamos hacer si trabajamos juntos”, culminó.