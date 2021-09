Río Grande - El gobernador Pedro Pierluisi se expresó cauteloso esta tarde ante la interrogante de si implementaría en la isla una política similar, aplicable a empleados del gobierno, a la que se espere que anuncie esta tarde el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, quien se anticipa hará compulsoria la vacunación contra el COVID-19 para todos los empleados federales y contratistas.

Como parte de esa orden, se espera que no se contemple la alternativa que actualmente tiene los empleados federales de presentar una prueba negativa del virus para continuar sus labores.

“La voy a evaluar detenidamente y tengo que pensar que debe haber como mínimo una excepción para las personas que por condición médica certificada no pueden vacunarse’, dijo Pierluisi a la prensa tras participar de la convención de la Asociación de Contratistas Generales.

El primer ejecutivo indicó que hasta ahora su política ha sido darle alternativas a la ciudadanía, entiéndase la posibilidad de presentar una prueba negativa.

“Donde he tirado la línea hasta el día de hoy es que exigimos la prueba negativa”, sostuvo. “Voy a revisar bien la orden para ver qué se dispone y si la veo razonable, me voy a inclinar a aplicarla en Puerto Rico. Pero tengo que revisarla. No necesariamente porque el presidente Biden imponga esa regla a nivel federal yo la tengo que imponer en Puerto Rico. Eso va a depender de mi propio criterio”.