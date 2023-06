Chicago. – Después de dejar la política activa, Billy Ocasio ha hecho del Museo Nacional de Arte y Cultura Puertorriqueña - el cual ayudó a fundar y preside desde hace una década-, un referente indispensable del barrio boricua de Chicago.

Los esfuerzos para levantar la institución han sido prueba del tesón y la constancia de esta comunidad puertorriqueña, de lo que Ocasio vive orgulloso.

Por casi seis décadas, el edificio que alberga el Museo estuvo vacante. El gobierno municipal lo donó. Pero, hubo que rehabilitar todo el edificio, incluyendo rehacer el sistema eléctrico y la plomería, cumpliendo con los códigos para edificios históricos.

“Pasamos 15 años tratando de hacer esto. Nos tomó 15 años porque necesitábamos $9 millones. Solo completar la rehabilitación del exterior costo $3.4 millones. Esto era un establo de caballos”, dijo Ocasio, en una entrevista en el museo.

Hijo del barrio, de padres naturales del barrio Frontón de Ciales, Ocasio afincó su liderato en el barrio como concejal municipal, puesto que ocupó por 16 años.

En 1993, tras la elección de Luis Gutiérrez como congresista, Ocasio fue nombrado por el alcalde Richard Daley, hijo, para llenar la vacante.

Ocasio había sido especialista en rehabilitación de viviendas de la organización LUCHA, que promueve el desarrollo de viviendas a precios asequibles. Pero, llevaba solo seis meses en el Centro para Desarrollo Comunitario y Liderazgo, cuando Gutiérrez se convierte en el primer congresista boricua del barrio y queda vacante el escaño de concejal municipal por el distrito 26.

Parte de lo que se exhibe en Museo Nacional de Arte y Cultura Puertorriqueña. (Daniel Delgado)

Tuvo que superar un período de entrevistas de un comité especial antes de ser nombrado como concejal. Fue electo en 1995. Nunca perdió una elección. Dejó el Concejo en 2009 para aceptar un puesto como asesor senior del entonces gobernador de Illinois, Patrick Quinn.

“Quería hacer algo diferente y conocía bien al gobernador”, sostuvo.

Por un tiempo Ocasio, como sucedió en el Concejo Municipal, era visto como el sustituto natural de Gutiérrez en el Congreso.

Pero, para el momento en que Gutiérrez decidió retirarse de la política electoral, en 2018, Ocasio ni consideraba la idea de volver a esas lides. “Después de 20 años en la política, las cosas se pusieron bien feas. Me dije ‘no quiero ser parte de esto ya’”, indicó.

Como concejal municipal de Chicago y con la asesoría de José López Rivera, director del Centro Cultural Puertorriqueño, y Enrique Fernández Toledo, quien fue asesor del congresista Gutiérrez y falleció en septiembre de 2019, Ocasio dio impulso a la creación del Paseo Boricua, identificado por las dos gigantescas banderas de acero que a partir del 6 de enero de 1995.

El Paseo abarca media milla de la calle Division y es el epicentro de la diáspora puertorriqueña de esta ciudad, que tiene ya una historia de siete décadas.

La propuesta incluyó rehabilitar el Humboldt Park e instalar las gigantescas banderas de Puerto Rico, de casi 60 pies de altura y 15 toneladas. Las banderas y la restauración del Humboldt Park fueron una respuesta a la decisión del municipio de rechazar ubicar en ese parque la estatua del líder nacionalista Pedro Albizu Campos, que luego fue ubicada en La Casita de Don Pedro, en la misma calle Division.

“Nací aquí. He hecho toda mi vida aquí. Papi y mami nos llevaban siempre al parque, pero por décadas la gente no lo utilizaba porque la ciudad lo había abandonado y las pandillas lo habían cogido. Invertimos $50 millones para que las familias pudieran regresar al parque”, recordó Ocasio.

Cuando propuso invertir en el parque y en el Paseo Boricua, le cuestionaron por qué hacerlo en una zona sin movimiento comercial. El tiempo le dio la razón.

La instalación de las banderas marcó un antes y después en el barrio. “Salimos de todo ese proceso con una comunidad nueva. Las banderas le dieron nueva vida a la comunidad”, dijo.

Antes de adoptarse el proyecto, el 83% de las tiendas del Paseo Boricua estaban vacantes. “Cinco años más tarde, el 76% de las tiendas estaban abiertas y los dueños eran puertorriqueños”, indicó.

Imágenes del Museo Nacional de Arte y Cultura Puertorriqueña de Chicago. (Daniel Delgado)

Desde hace una década, Billy Ocasio, su esposa Verónica y su equipo han puesto en marcha el Museo Nacional de Arte y Cultura Puertorriqueña, antes conocido como el Instituto de Arte y Cultura Puertorriqueña, que se ha desarrollado en una formidable expresión del arte boricua de la ciudad, la diáspora en general y Puerto Rico.

El Museo comenzó a abrir en 2005. Pero fue completado en 2014, cuando se le otorga su nombre actual. Tiene una colección de cerca de 200 piezas y construyen un edificio que será el almacén para las obras de arte.

“No había otro museo en toda la diáspora. El Museo del Barrio de Nueva York ya era latinoamericano. Decidimos cambiar el nombre y asumir la responsabilidad de promover la cultura y el arte de todos los puertorriqueños de la diáspora”, dijo Ocasio.

La institución ha sido escenario de importantes exhibiciones y presentaciones.

En este momento, presentan las exhibiciones “La plena inmortal” del reconocido grabador y escritor Antonio Martorell – que termina en julio- y “Semillas”, de Raúl Ortiz Bonilla, una revelación para muchos.

La otra exhibición “Nostalgia for My Island: Puerto Rican Painting from the Museo de Arte de Ponce ( 1786-1962)”, que reúne 21 grandes obras de artistas puertorriqueños – como José Campeche y Francisco Oller-, cierra el viernes, en la víspera del Desfile del Pueblo de 2023.

Ocasio se expresa orgulloso de la presentación, en agosto pasado, de la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico, en beneficio del Museo de Arte de Ponce, que dejó un gran impacto en la comunidad y representó para muchos en la zona su primer acercamiento a esa reconocida institución musical.

El Museo entrega el premio “Ceiba”, un galardón que han recibido estrellas boricuas como Lucecita Benítez, Rita Moreno, José Feliciano, Jimmy Smits y Lin Manuel Miranda y el Museo de Arte de Ponce. El próximo homenajeado será Ricky Martín.

Ocasio, por cierto, será el embajador de la diáspora de Chicago del proyecto Junte Boricua de 2024, un proyecto de GFR Media que persigue llevar a Puerto Rico a 50,000 puertorriqueños.

A finales de mes, Ocasio, llevará un grupo de boricuas de Chicago a Puerto Rico, como parte de un esfuerzo para que los puertorriqueños de esta ciudad se reencuentren con la Isla. Incluye visitas a sitios turísticos, instituciones y conversaciones.

“Es como la agenda (del Junte Boricua). Hay muchas cosas que se pueden hacer para ayudar a Puerto Rico y los puertorriqueños de acá”, subrayó Ocasio.