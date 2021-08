Al visitar un restaurante en la Florida o caminar por las calles de algún condado, sería poco evidente que el estado atraviesa al momento su peor punto en la pandemia, pues gran parte de la ciudadanía ha optado por abandonar medidas tan básicas como el uso de las mascarillas y el distanciamiento físico pese al nuevo repunte del COVID-19.

Esta es la percepción de varios puertorriqueños residentes en Florida entrevistados por El Nuevo Día, que lamentan la inacción del gobernador Ron DeSantis, quien insiste en que no implementará un mandato sobre el uso de mascarillas y se vale de amenazas para impedir que las escuelas puedan ordenar su uso en los salones de clase.

Y es que Florida no solo reportó ayer, sábado, el número más alto de contagios de COVID-19 desde el inicio de la emergencia hace más de un año. Hoy, el estado también confirmó la cantidad más alta de hospitalizados por el virus en más de un año, según el Departamento de Salud de Estados Unidos.

“Aquí no hay ningún tipo de restricción, algunos negocios exigen la mascarilla, pero aquí es manga por hombro”, expresó el educador y activista comunitario Jerick Mediavilla, quien reside en el condado de Orange desde el 2016 y es esposo del representante demócrata Carlos Guillermo Smith.

“Me preguntas qué es lo que veo (en la calle), te voy a contestar lo que no veo: no veo mascarillas en las caras de nadie, no veo responsabilidad personal que es lo que el gobernador (DeSantis) quiere, no veo ningún tipo de acción, porque la Oficina del Gobernador ha reprimido por completo a los condados para que tomen sus propias decisiones respecto a la salud de sus ciudadanos”, agregó.

Mediavilla, quien ha perdido tres familiares a raíz del COVID-19, aseguró que tanto él como su esposo continúan cumpliendo con las medidas de uso de mascarilla y distanciamiento social, a pesar de que no las observan en nadie más. “A nuestra generación el único sacrificio que se le está pidiendo es que se ponga la mascarilla. Es terrible que estemos en este estado cuando se puede minimizar el daño”.

Florida registró ayer 21,683 casos nuevos, la cifra diaria más alta desde marzo de 2020. Un informe semanal publicado por el Departamento de Salud del estado mostró que del 23 al 29 de julio se registraron 110,477 contagios. Mientras, los hospitalizados por COVID-19 aumentaron a 10,207, superando el récord anterior de 10,170 pacientes, establecido el 23 de julio de 2020.

Según los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC, en inglés), Florida es el nuevo epicentro de la pandemia en Estados Unidos debido a que los casos en este estado ahora representan una de cada cinco nuevas infecciones en todo el país, que acumula casi 613,000 muertes por el virus. Otros estados con altos números de nuevos contagios son Luisiana, Arkansas, Misisipi y Alabama.

Lectores de El Nuevo Día que también residen en Florida expresaron su sentir en las redes sociales.

”En Estero (en el condado de Lee) solo el un por ciento usa mascarilla. Yo estoy vacunado y utilizo medidas de seguridad. Lamentablemente el por ciento de números de casos sube y el discurso del gobernador de la Florida no ayuda mucho”, señaló José Pérez. “Por lo menos aquí en Gainesville (en el condado de Alachua) todo normal, no mascarillas. Lo del gobernador es proteger la economía y Dios que reparta suerte”, dijo por su parte Nilda Pérez.

“Tierra de nadie”

En Florida nunca se ha impuesto un mandato para el uso de mascarilla. Tampoco será el caso en unas semanas, cuando se reanuden las clases presenciales, pues el gobernador DeSantis firmó una orden ejecutiva que impide a las escuelas ordenar su uso en las aulas.

Los padres serán quienes decidan si sus hijos llevan o no mascarilla a las escuelas, sin importar si están vacunados o no, según el decreto firmado el pasado viernes, y que también amenaza con retener fondos estatales de las juntas escolares que no cumplan con el mandato.

“La situación del COVID ha sido un sube y baja. Desde que los CDC recomendaron que los vacunados no tenían que usar mascarillas esto se convirtió en tierra de nadie. La gente desde un principio ha estado rebelde con la situación. Nadie quiere usar mascarillas, pero tampoco se quieren vacunar”, narró por su parte el boricua Francisco R. González, quien reside en Miami desde hace cuatro años.

Su esposo se contagió con COVID-19 hace apenas una semana. Sufrió síntomas como fiebre y tos, por 24 horas. Su doctor le dijo que no tuvo complicaciones mayores gracias a que está vacunado.

“Él (esposo) cogió el COVID a causa de un compañero que no estaba vacunado y lo regó. Desinfecto todos los días el apartamento. Actualmente opté por buscar un trabajo que me permita trabajar 100% remoto y, a pesar de que salgo a algún lugar de vez en cuando, han sido más las ocasiones donde decidimos no salir para evitar estar aglomerados”, compartió el joven natural de Lares.

Hay poca esperanza porque se registre una merma en los contagios en Florida, máxime cuando la variante Delta es ahora la dominante en todo Estados Unidos.

“No puedo negarte que cuando veo los números subiendo siento un poco de decepción. Íbamos tan bien y de momento se bajó la guardia bien feo. Pero al final creo que es culpa de la desinformación, la gente opta por creer lo que lee en Facebook o lo que le dice el vecino a que escuchar las recomendaciones”, comentó González.

“Ya DeSantis nos advirtió que no habrá lockdown (cierre). De hecho, acaba de firmar un decreto que autoriza a los padres a no hacer caso si las escuelas imponen mascarillas. Mi gente, esto es para largo aquí en Florida, pues hay quienes ni enfermos se ponen mascarillas ni las vacunas”, puntualizó otro lector de El Nuevo Día.