California permite la construcción de apartamentos cerca de los centros de transporte público

Boston - Tras años viviendo en la calle y durmiendo en sofás de amigos, Quantavia Smith recibió las llaves de un estudio en Los Ángeles con una importante ventaja: fácil acceso al transporte público.

Esta mujer de 38 años siente que ha pasado de una vida en la que “nadie se preocupa” a otra en la que tiene un lugar seguro para empezar a reconstruir su vida. Y la estación de metro sobre la que se construyó literalmente el complejo de apartamentos es un salvavidas mientras busca trabajo sin coche.

“Es más una sensación de alivio, de independencia”, dice Smith, que se mudó en julio. Recibe algunas ayudas públicas y paga el 30% de sus ingresos en concepto de alquiler: sólo $19 al mes por una vivienda eficiente cuyo valor de mercado es de $2,000.

“Al tener tu propio espacio, sientes que puedes hacer cualquier cosa”.

Las áreas metropolitanas, desde Los Ángeles a Boston, han tomado la iniciativa de vincular la construcción de nuevas viviendas a su proximidad al transporte público, a menudo asociándose con promotores para agilizar el proceso de concesión de permisos y aprobando políticas que promueven promociones que incluyen un mayor número de unidades.

Los responsables municipales argumentan que construir viviendas cerca del transporte público ayuda a dinamizar barrios abandonados y a proporcionar viviendas asequibles, al tiempo que garantiza un flujo constante de usuarios para los sistemas de transporte y reduce las emisiones de gases de efecto invernadero al disminuir el número de coches en circulación.

“El desarrollo orientado al transporte público debería ser una de las principales soluciones, si no la principal, para el desarrollo de la vivienda”, afirma Yonah Freemark, director de investigación del Laboratorio de Uso del Suelo del Instituto Urbano, que ha escrito mucho sobre el tema.

“Aprovecha todo el dinero que hemos gastado en infraestructuras de transporte. Si se construyen los proyectos y no se construye nada alrededor de las zonas cercanas, entonces es como tirar el dinero por el desagüe”, dijo Freemark.

Proyectos de viviendas de tránsito de DC a LA

Los apartamentos de Santa Mónica y Vermont donde vive Smith forman parte de un ambicioso plan de la Autoridad de Transporte Metropolitano del Condado de Los Ángeles para construir 10,000 viviendas cerca de los lugares de tránsito para 2031, ofreciendo a los promotores descuentos en los terrenos a cambio del desarrollo de viviendas asequibles y otros beneficios para la comunidad.

En Washington D.C., la autoridad de tránsito ha completado ocho proyectos desde 2022 que proporcionaron casi 1,500 apartamentos y un millón de pies cuadrados de espacio de oficinas. Alrededor de la mitad fueron en asociación con Amazon, que comprometió $3,600 millones en préstamos de bajo costo y subvenciones para proyectos de vivienda asequible en Washington, así como en Nashville, Tennessee, y el área de Puget Sound en el estado de Washington. Casi todas se encuentran a menos de 800 metros del transporte público.

“Las grandes ciudades se enfrentan a los mayores retos en lo que respecta a la congestión del tráfico y los elevados costes de la vivienda”, afirmó Freemark. “Construir nuevas viviendas cerca del tránsito ayuda a abordar ambos problemas, ya que anima a la gente a coger el tránsito al tiempo que aumenta la oferta de viviendas”.

Entre los proyectos que Boston ha construido, Pok Oi Residents, en Chinatown, está a 10 minutos a pie del metro y a media docena de paradas de autobús. Es un atractivo para Bernie Hernández, que trasladó allí a su familia desde un suburbio de Connecticut después de que su hija ingresara en una universidad de Boston.

“La gran diferencia son los desplazamientos. No necesitas coche”, dice Hernández, que asegura que puede ir andando a la tienda de comestibles y a la farmacia. Su hija de 17 años coge el metro para ir al colegio. Ahora, su coche está casi siempre parado, lo que le ahorra dinero en gasolina y tiempo en el tráfico.

“Puedes ir a diferentes sitios muy rápidamente. Todo es cómodo”, dice Hernández.

Los Estados apuntan a las normativas de zonificación

Estados como Massachusetts o California están aprobando leyes contra las normas de zonificación restrictivas que durante décadas prohibieron la construcción de complejos multifamiliares y contribuyeron a la escasez de viviendas.

El mes pasado, el gobernador de California, Gavin Newsom, firmó una ley estatal que permite construir edificios de apartamentos más altos en terrenos propiedad de agencias de transporte y próximos a líneas de autobús, tren y metro.

“Construir más viviendas en los lugares más sostenibles es la clave para atajar la crisis de asequibilidad y afianzar el éxito de California durante muchos años”, declaró el senador demócrata Scott Wiener, autor del proyecto de ley.

California se une a Colorado, que obliga a las ciudades a permitir una media de 40 viviendas por acre a menos de 400 metros del sistema de transporte público, y a Utah, que exige unas 50 viviendas por acre. En Washington, el gobernador firmó este año un proyecto de ley que permite construir viviendas más altas en zonas comerciales de uso mixto cercanas al transporte público.

“Queremos asegurarnos de que en torno a esas inversiones en transporte haya viviendas de ingresos mixtos, transitables y vibrantes, y que la gente tenga la opción de usar menos el coche para mejorar la salud medioambiental de nuestras comunidades”, declaró la diputada demócrata Julia Reed, autora del proyecto de ley de Washington.

“Se trata de dar a la gente la oportunidad de conducir menos y vivir más”.

La vivienda, protagonista en Massachusetts

La Gobernadora demócrata de Massachusetts, Maura Healey, ha hecho de la vivienda una prioridad.

Una de sus herramientas más potentes es una ley de 2021 que obliga a 177 ciudades o comunidades cercanas a crear distritos de zonificación que permitan la vivienda multifamiliar. El Estado proporcionó casi $8 millones a más de 150 comunidades para ayudarles a crear estas zonas, al tiempo que amenazaba con recortar la financiación a las que no lo hicieran. Como resultado, más de 6,000 viviendas están en fase de desarrollo.

“Se ponen viviendas cerca del transporte público”, dijo Healey. “Es estupendo para la gente. Pueden, literalmente, levantarse, salir de casa, caminar hasta un tren de cercanías y llegar al trabajo”.

Uno de los primeros en cumplir la normativa fue Lexington, que ha aprobado 10 proyectos, entre ellos un complejo de $115 millones con 187 viviendas y locales comerciales.

A principios de año, el director del proyecto, Quinlan Locke, dijo: “Esto es un patio de jardinería: “Esto es un jardín. Es comercial. Está pensado para camiones”.

Pero, añadió, dentro de “dos años estará destinado a la gente que viva aquí, trabaje aquí y juegue aquí. Esto se va a convertir en el hogar de alguien”.

Oposición a los cambios de zonificación

Algunos defensores sostienen que los elevados objetivos de las viviendas de tránsito se están quedando cortos debido a la feroz resistencia local y a la falta de financiación y apoyo a nivel federal y estatal.

El aumento de los tipos de interés hipotecarios, la mayor burocracia gubernamental, el incremento de los costes de construcción y la falta de inversión en estaciones de transporte público también han contribuido a una tendencia preocupante: en las dos últimas décadas se han construido nueve veces más viviendas lejos del transporte público que cerca de él, según un estudio del Urban Institute 2023.

En Massachusetts, 19 comunidades aún no han creado nuevas zonas. Algunas demandaron sin éxito al estado para frenar la ley, mientras que los residentes rechazaron las nuevas zonas en otras. Lexington acabó reduciendo su zona de 227 acres a 90 acres tras las quejas de los residentes.

“Si permitimos que el Estado venga a dictar cómo zonificar, ¿qué más van a venir a dictar?”, dijo Anthony Renzoni, concejal de la ciudad de Holden, que demandó al Estado y está elaborando un nuevo mapa de zonificación después de que los residentes rechazaran el primero.

Una nueva vivienda, una nueva vida

En Los Ángeles, el complejo de seis plantas donde vive Smith en East Hollywood acoge a 300 nuevos residentes desde su inauguración en febrero. Está revitalizando la zona que rodea el metro, con una tienda de comestibles filipina, una clínica médica y un mercado agrícola que abrirán a principios del año que viene.

La mitad de las 187 unidades están reservadas a antiguos residentes sin hogar como Smith, que había estado viviendo en un motel en mal estado pagado con un vale y, antes de eso, en la calle. Se le ha asignado un asistente social y está recibiendo ayuda para adquirir habilidades básicas para la vida, elaborar un presupuesto y encontrar trabajo.

Igualmente importante: Smith, que no puede permitirse un coche, no lo necesita.