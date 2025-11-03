Opinión
Feriados
3 de noviembre de 2025
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Pingüinos en acuario de Boston envejecen con dignidad

El Acuario de Nueva Inglaterra abrió una isla geriátrica para Lambert, de 33 años, y otros seis pingüinos ancianos

3 de noviembre de 2025 - 9:29 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Pingüino de penacho anaranjado en acuario de Boston. ¡Belleza exótica! (Robert F. Bukaty)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Boston — Cuando Lambert comenzó a perder la visión y a disminuir la velocidad, quedó claro que necesitaba ser trasladado a un lugar donde pudiera envejecer de forma segura y seguir estando con sus amigos.

RELACIONADAS

Pero no podía ser colocado en cualquier hogar de ancianos, porque es un pingüino africano en peligro crítico de extinción. En cambio, el Acuario de Nueva Inglaterra en Boston, donde nació Lambert, de 33 años, y ha vivido toda su vida, decidió en febrero abrir una isla geriátrica para él y sus otros seis pingüinos ancianos.

“Honestamente, todo empezó como una broma. Es como, ‘Oh, bueno, ¿por qué no les damos una residencia de ancianos?’”, dijo Eric Fox, curador asociado de pingüinos en el acuario. “Pero cuanto más analizábamos sus datos de bienestar y comprendíamos las dolencias que padecen, las limitaciones físicas que tienen, empezamos a darnos cuenta de que estábamos en algo”.

La isla rocosa cerca de la entrada del acuario está separada del resto de la colonia de 38 aves, lo que garantiza que los pingüinos más viejos no tengan que competir por el territorio con sus compañeros más jóvenes, a menudo agresivos. Estos pingüinos, con sus características plumas blancas y negras, miden unos 0.6 metros de altura y pesan casi lo mismo que un gato doméstico grande.

El recinto tiene una topografía más plana y un camino alfombrado hacia el agua, lo que permite a Lambert y a los otros pingüinos navegar mejor hacia arriba y hacia abajo de la isla. El acuario ha construido un puesto frente a la isla, lo que facilita a los pingüinos salir del agua.

Como resultado, Mia Luzietti, entrenadora sénior de pingüinos en el acuario, dijo que ha visto a Lambert volverse más activo desde que se mudó a la nueva isla: nadando más con su pareja y saliendo de la isla con más frecuencia.

El concepto se inspiró en una preocupación mayor que están afrontando los zoológicos y acuarios de todo el mundo: qué hacer cuando sus animales sobreviven mucho más tiempo que sus homólogos en la naturaleza. En el caso de estos pingüinos africanos, algunos tienen más de 30 años y uno vivió hasta los 40. Eso es el doble de lo que vivirían en las zonas salvajes de Sudáfrica y Namibia, debido a amenazas como la contaminación y la falta de alimento debido a la sobrepesca de los humanos.

“Es realmente importante que, a medida que aprendimos cuánto tiempo podían vivir estos animales, si se les daba un entorno óptimo, evolucionáramos con eso”, dijo Luzietti.

“Así que aprender a nivel individual cómo podemos preparar mejor a nuestros animales para el éxito es realmente lo que condujo a la idea de crear nuestra isla geriátrica, un lugar donde nuestros pingüinos más viejos tengan una forma de vida más cómoda y lenta a medida que viven sus días aquí”, añadió.

El cuidado de los pingüinos ancianos va mucho más allá de un recinto más seguro.

Las aves más viejas se someten a más revisiones que sus homólogas más jóvenes, y los veterinarios les ofrecen tratamiento para dolencias que podrían ser familiares para los humanos mayores, como suplementos y fármacos antiinflamatorios para la artritis y el dolor articular, y gotas para los ojos para el glaucoma. También hay más cámaras alrededor de la isla, por lo que el personal puede controlar mejor a las aves.

“Simplemente estamos vigilando un poco más de cerca a algunas de estas aves más viejas”, dijo Luzietti. “Es importante que nos demos cuenta de esos, desde cómo se mueven las caderas de alguien, cómo caminan, cómo actúan, si alguien está entrecerrando los ojos. El cambio más pequeño de un día para otro puede estar ocultando un secreto realmente grande”.

En un día reciente, Luzietti estaba en el recinto geriátrico atendiendo a Lambert, que parecía contento de estar en la cima de la isla con su compañero Dyer III, acicalándose mutuamente y ocasionalmente dejando escapar un fuerte grito que sonaba como el rebuzno de un burro. Anteriormente le habían extirpado el ojo izquierdo debido a una infección y tiene glaucoma en el ojo derecho. También sufre de inflamación crónica.

Luzietti lo convenció de que bajara de su percha, y pronto estuvo sentado en su regazo, preparándose para su dosis diaria de gotas para los ojos.

Una multitud se había formado alrededor del recinto para observar, incluida Terri Blessman, una turista de 69 años de Canton, Illinois, a quien su amiga Lou Ann Delost empujaba en una silla de ruedas. Al escuchar sobre la edad de Lambert y el cuidado que recibe, Blessman dijo que podía identificarse.

“Eso es maravilloso”, dijo Blessman. “Todos los mayores necesitamos cuidados adicionales a medida que envejecemos”.

ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
