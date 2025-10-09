El lado oculto de los pingüinos: los insospechados “portadores” de la contaminación en la Antártida

Personal investigador del Instituto Español de Oceanografía (IEO, CSIC) en colaboración con colegas de las universidades de Santiago de Compostela, Barcelona y Oviedo, en el norte de España, han documentado la presencia y el origen de diversos contaminantes en los suelos de colonias de pingüinos recogidos en las islas Livingston y Decepción, al noroeste de la península Antártica.

Los resultados del estudio, publicados en la revista Geoderma, mostraron un enriquecimiento significativo en nutrientes, metales como cobre (Cu) y zinc (Zn) y compuestos orgánicos como los hidrocarburos aromáticos policíclicos (PAHs).

El equipo científico concluye que los pingüinos actúan como vectores biológicos capaces de transferir contaminantes desde el medio marino hacia los ecosistemas terrestres antárticos.

Asimismo, identifican múltiples orígenes para estos contaminantes: la propia actividad biológica de las aves, la influencia de la actividad volcánica en la isla Decepción y, en menor medida, la actividad humana vinculada a bases científicas y turismo.

En algunos puntos los niveles de estos metales superaron los valores de referencia internacionales.

PUBLICIDAD

Aunque los suelos parecen soportarlos sin efectos inmediatos, “si se filtran hacia riachuelos o aguas costeras, podrían afectar a organismos acuáticos extremadamente sensibles, como el plancton, base de la cadena alimentaria marina”, señala en un comunicado Begoña Pérez, primera autora del estudio e investigadora del Centro Oceanográfico de Vigo (Galicia) del IEO-CSIC.

El estudio también detectó la presencia de hidrocarburos aromáticos policíclicos (PAHs), compuestos contaminantes que en otras partes del mundo suelen estar asociados a la quema de combustibles fósiles o procedentes del petróleo. Sin embargo, en la Antártida la situación es diferente: en la isla Decepción los PAHs provienen, en gran medida, de la intensa actividad volcánica registrada en los últimos siglos, mientras que en Livingston están más vinculados al guano de las aves.

“Aunque las concentraciones halladas no alcanzan niveles de alarma y son entre 50 y 1,000 veces inferiores a los que generan efectos tóxicos en los organismos marinos, la investigación rompe con la idea de que la Antártida es un entorno inalterado”, señala Begoña Pérez.

Además, el aumento de precipitaciones y el deshielo del permafrost debido al cambio climático, podría movilizar los metales y contaminantes acumulados en los suelos y el guano, trasladándolos a lagos y zonas costeras, donde pueden resultar dañinos para especies sensibles y alterar las cadenas tróficas polares.

“Los pingüinos son esenciales para el equilibrio de la vida en la Antártida, pero también pueden convertirse en una fuente natural de contaminación en un ambiente extremadamente frágil”, señala el profesor X.L. Otero, catedrático de la Universidade de Santiago e investigador del Centro de Investigación Interdisciplinar en Tecnoloxías Ambientais de la USC (CRETUS) y coordinador del estudio.

PUBLICIDAD