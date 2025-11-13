Opinión
13 de noviembre de 2025
82°nubes dispersas
NoticiasEstados Unidos
Cientos evacuados y decenas hospitalizados tras fuga de gas amoníaco en Oklahoma

Las personas en el área inmediata presentaron dificultades respiratorias y al menos 36 personas fueron llevadas a un hospital local

13 de noviembre de 2025 - 2:26 PM

El lugar donde ocurrió una filtración de gas en el Holiday Inn Express en Weatherford, Oklahoma, el 13 de noviembre del 2025. (Alonzo Adams)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Weatherford, Oklahoma— Cientos de personas fueron evacuadas de una ciudad en Oklahoma y otras recibieron órdenes de permanecer en el lugar después de que un camión cisterna que estaba goteando en el estacionamiento de un hotel emitiera una nube de gas de amoníaco anhidro, informaron autoridades el jueves.

La liberación de gas ocurrió en Weatherford poco antes de las 10:00 p.m. del miércoles. Las personas en el área inmediata presentaron dificultades respiratorias y al menos 36 personas fueron llevadas a un hospital local, indicaron funcionarios de la ciudad en una conferencia de prensa. Once de ellas fueron trasladadas a otros hospitales para recibir tratamiento adicional.

Al menos 500 a 600 personas estaban en un refugio en la mañana del jueves, dijeron las autoridades. Varios hogares de ancianos fueron evacuados y las escuelas fueron cerradas por el día. Aquellos que recibieron órdenes de permanecer en el lugar estaban en un área con forma de triángulo, incluyendo negocios que recibieron órdenes de permanecer cerrados, apuntaron las autoridades.

Krystal Blackwell, quien fue evacuada, relató que los funcionarios de emergencia llevaban máscaras de gas y tocaban las puertas.

“Fue un poco loco despertarse con eso”, dijo Blackwell a KWTV-TV. “Realmente pensé que era una especie de sueño”. Dijo que estaba sentada en su coche, todavía en pijama.

Las autoridades apuntaron que se estaba monitoreando la calidad del aire y que el camión cisterna ya no estaba emitiendo gas, pero que la falta de viento estaba ralentizando los esfuerzos para disiparlo. Varias agencias estaban presentes para asistir, incluyendo equipos de materiales peligrosos y una unidad de la Guardia Nacional de Oklahoma que apoya a socorristas durante emergencias.

Una salida de la Interestatal 40 hacia Weatherford fue cerrada, avisaron las autoridades.

El amoníaco anhidro se utiliza como fertilizante para ayudar a proporcionar nitrógeno a las plantas de maíz y trigo. Si una persona lo toca cuando está en forma de gas o líquido, podría sufrir quemaduras. La semana pasada, una fuga de amoníaco anhidro causada por una explosión en una planta al norte de Yazoo City, Mississippi, provocó evacuaciones para los residentes cercanos.

Weatherford tiene aproximadamente 12.000 residentes y está a unas 70 millas al oeste de Oklahoma City.

