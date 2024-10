Comienza la votación adelantada en el estado clave de Georgia

1 / 19 | Así transcurrió el primer debate presidencial entre Kamala Harris y Donald Trump. Donald Trump y Kamala Harris se dieorn la mano al inicio del debate que duró poco más de 90 minutos y que se transmitió por la cadena ABC. - The Associated Press

En Georgia hay aproximadamente 8.2 millones de votantes registrados , según los últimos datos de la Oficina del secretario de Estado de Georgia, Brad Raffensperger. De ellos, unos 4.1 millones se identifican como blancos, 2.5 como afroamericanos , 877,000 no se identifican con ninguno de estos partidos, 380,000 como hispanos y 250,000 como asiáticos o del Pacífico, de acuerdo con las cifras oficiales.

La fecha límite para registrarse para votar en Georgia fue el pasado 7 de octubre y el plazo no fue extendido, a pesar de los esfuerzos de algunas organizaciones y activistas que pidieron alargar el proceso tras el paso del huracán Helene por Georgia, donde dejó una estela de destrucción y muerte a finales de septiembre.

La acción legal, interpuesta por la Asociación Nacional para el Progreso de las Personas de Color (NAACP, en inglés), la Georgia Coalition for the People’s Agenda y el New Georgia Project, sostenía que históricamente existe un incremento el número de personas que se registra durante los últimos días del proceso.