Chicago, Illinois - Los vecinos de la familia Rolón Bartolomei, asesinada en su casa en el poblado de Romeoville, Illinois, un suburbio al suroeste de Chicago, siguen incrédulos.

“Esto ha sido un shock”, dijo una de las vecinas inmediatas, quien prefirió mantenerse en el anonimato. “Es una situación muy triste. Todavía me despierto por las noches impactada con esta noticia. Llevo 53 años aquí, en esta casa, y nunca habíamos tenido algo tan trágico como esto. No sé cuánto tiempo nos tome al vecindario recuperarnos de esta tragedia. Siempre ha sido una muy buena calle para vivir”, expresó.

Zoraida Bartolomei, de 32 años, Alberto Rolón, de 38 años, sus dos hijos, de 7 y 9 años, y sus tres perros fueron asesinados el pasado fin de semana en hechos que siguen bajo investigación. La policía de Romeoville ha indicado que el crimen ocurrió entre las 9:00 p.m. del pasado sábado y las 5:00 a.m. del domingo.

La familia Rolón Bartolomei se había mudado recientemente a ese tranquilo vecindario al suroeste de Chicago. Hace unos meses, en abril 2023, habían adquirido la propiedad donde ocurrieron los hechos, y ya se estaban integrando a su nueva comunidad.

“Aunque no los llegué a conocer bien, era una familia tranquila que permanecía unida. No salían mucho que no fuera por trabajo o escuela,” acotó su vecina, a lo que añadió que siempre veía a los niños jugar en el patio trasero, especialmente cuando tenían reuniones familiares.

El distrito escolar de la escuela a la que asistían los niños también emitió declaraciones oficiales escritas ante estos hechos.

“Con profunda tristeza les informamos sobre una pérdida reciente en nuestra comunidad escolar de VVSD. Hoy, 18 de septiembre del 2023, fuimos informados que dos de nuestros alumnos de la Escuela Primaria R.C. Hill perdieron trágicamente la vida en un acto, sin sentido, de violencia con armas de fuego en su residencia en Romeoville”, reza el texto.

“Este incidente violento y esta pérdida seguramente generará muchas emociones, preocupaciones y preguntas para toda nuestra comunidad escolar”, continúa.

El miércoles en la mañana, la policía de Catoosa, Oklahoma fue alertada de que el vehículo del sospechoso de este crimen, Nathaniel Huey Jr., estaba en su jurisdicción. Aunque el vehículo trató de huir de la policía, hubo una persecución en la autopista I-44. El vehículo de Huey Jr. chocó contra una valla de concreto y luego se incendió. Justo antes de que las autoridades lo alcanzaran, Huey Jr, le disparó en la cabeza a su acompañante y persona de interés en este caso, Ermelinda Palomo, y luego se suicidó. Palomo murió en el hospital.

Aunque la policía de Romeoville ha establecido que Huey Jr. era un “sospechoso creíble” de la muerte de la familia puertorriqueña, la investigación sigue en curso y todavía no se ha informado cuál sería el motivo de este crimen.