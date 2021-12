Municipio de Oxford, Michigan — Los padres del adolescente de 15 años imputado de asesinar a cuatro estudiante y herir a otras siete personas se declararon no culpables por cargos de homicidio involuntario en conexión con el supuesto crimen que cometió su hijo.

James y Jennifer Crumbley se declararon no culpables durante una vista virtual de radicación de cargos tras ser arrestados por oficiales de la policía de Detroit que encontraron a la pareja escondiéndose en un edificio comercial. Una jueza encontró causa para arresto e impuso una fianza global de $1,000,000 ($500,000 para cada imputado) tras considerarlos en riesgo de huir.

Su hijo, Ethan Crumbley, fue imputado de asesinato y otros crímenes tras el tiroteo que, supuestamente, perpetró en la escuela secundaria del Municipio de Oxford, en el condado de Oakland, Michigan.

A continuación presentamos una cronología de los eventos que ocurrieron antes del tiroteo, y lo que ha pasado después:

Viernes, 26 de noviembre de 2021: Según la fiscal del condado de Oakland Karen McDonald, James Crumbley, padre de Ethan, compra una pistola semiautomática SIG Sauer, calibre nueve milímetros, en la armería Acme Shooting Goods en Oxford. Tras adquirir el arma de fuego, Ethan luego publicó fotos en su cuenta de Instagram mostrando la pistola. En una de las fotos escribió “Acabo de recibir hoy mi nueva belleza. SIG SAUER 9mm. Responderé cualquier pregunta que escriban”. El adolescente incluyó en el calce un emoji sonriente con los ojos en forma de corazones.

Sábado, 27 de noviembre de 2021: Jennifer Crumbley escribe en sus redes sociales que el día es uno “de madre e hijo probando su nuevo regalo de Navidades”, sostuvo McDonald.

Lunes, 29 de noviembre de 2021: Un maestro ve a Ethan, un estudiante de décimo grado, realizando una búsqueda de municiones en su teléfono celular durante una clase y decide reportarlo a la gerencia de la escuela. El personal de la escuela intentan contactar a su madre, Jennifer, mediante llamadas, mensajes de voz y de texto, pero no respondió. En un intercambio con su hijo mediante mensajes de texto, McDonald indicó que Jennifer le escribió a Ethan: “Lol (risas). No estoy molesta contigo. Tienes que aprender la manera de que no te atrapen”.

Esa noche, Ethan grabó un vídeo en el que habló sobre matar estudiantes, según el teniente de la Oficina del Sheriff del condado de Oakland, Tim Willis.

Martes, 30 de noviembre de 2021: Una maestra encuentra un pedazo de papel en el escritorio de Ethan que le causó suficiente asombro como para tomarle una foto, explicó McDonald. El papel contiene un dibujo de una pistola con las palabras “Los pensamientos no se detienen. Ayúdenme”. El papel también muestra una bala, con las palabras “sangre en todos lados”, sobre una persona que aparenta haber recibido dos heridas por disparos y que sangra. En el papel también se dibujó un emoji de risa justo debajo del dibujo de la persona herida. Por último, el papel tenía escrita la frase “mi vida es inútil” y “el mundo está muerto”.

James y Jennifer Crumbley fueron citados de emergencia a la escuela para una reunión que se celebró a las 10:00 a.m. Un consejero removió a Ethan de un salón de clases y lo llevó hasta la oficina; Ethan tenía su bulto consigo. El consejero obtuvo el papel con los dibujos y mensajes, pero Ethan había tachado porciones. El consejero le muestra el papel a sus padres y les advierte que tienen 48 horas para llevar a su hijo a un profesional de salud. Sin embargo, los padres se resistieron a la idea de que su hijo se marcha de la escuela inmediatamente y se fueron sin llevárselo, añadió McDonald. Ethan regresó al salón de clases.

Esta foto de arresto difundida por la policía del condado Oakland, Michigan, muestra a Ethan Crumbley, de 15 años, acusado de un tiroteo que mató a cuatro estudiantes en la Escuela Secundaria de Oxford. (The Associated Press)

Cerca de las 12:51 p.m., Ethan sale de un baño con la pistola que su padre compró en sus manos cuatro días antes. El joven abrió fuego contra estudiantes que se encontraban en los pasillos, matando a cuatro e hiriendo a seis estudiantes y a un maestro. Oficiales lograron capturarlo minutos después de que comenzó a disparar. Al enterarse del incidente, Jennifer Crumbley le envía un mensaje de texto a su hijo a la 1:22 p.m. que lee “Ethan, no lo hagas”. Quince minutos después, a la 1:37 p.m., James Crumbley llama al sistema de emergencias 9-1-1 para reportar que su pistola había desaparecido de su residencia y que pensaba que su hijo podía ser la persona que abrió fuego en la escuela. La pistola se encontraba en el gavetero del cuarto de los padres, sin seguro alguno, según McDonald.

Miércoles, 1 de diciembre de 2021: Ethan Crumbley es acusado a nivel federal como un adulto por cargos de asesinato y terrorismo doméstico.

Viernes, 3 de diciembre de 2021: James y Jennifer Crumbley son acusados de homicidio involuntario, pero no son colocados bajo arresto tras, supuestamente, darse a la fuga de las autoridades.

Sábado, 4 de diciembre de 2021: El matrimonio Crumbley es arrestado en un edificio comercial en Detroit. Ambos se declararon no culpables de cuatro cargos cada uno de homicidio involuntario.