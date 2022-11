Mañana es el último día de votación de las elecciones de medio término en Estados Unidos. El proceso ya se lleva adelante a través del “voto anticipado” y el “voto en ausencia”, que son métodos que permiten la participación en los comicios antes del día de la elección. Pero, ¿cuándo se podrán conocer los resultados?

En la noche del 8 de noviembre, cuando se cierren los centros de votación, distintos medios de comunicación comenzarán a publicar proyecciones de los resultados de las elecciones en cada estado. Esta no siempre es información oficial y puede basarse en una mezcla de encuestas realizadas en la salida de los centros de votación y de manera online, datos de participación de los votantes y patrones de votación, entre otros indicadores.

Por su parte, en las horas posteriores al cierre de los comicios, los trabajadores y voluntarios electorales contarán los votos y las autoridades locales publicarán los resultados provisionales en sus sitios web.

PUBLICIDAD

Las oficinas de votación tienen distintos horarios de cierre, pero en general se deja de votar entre las 6:00 pm y las 9:00 pm.

Los resultados oficiales definitivos se podrán conocer después del escrutinio, que es el proceso en el que se comprueba que cada uno de los votos fue contado correctamente. Después de esto, se produce la certificación, cuando las autoridades electorales dan fe de la validez de los resultados.

Y si el resultado es muy cerrado

¿Recuerdas que se necesitaron 5 días para declarar a Joe Biden como el vencedor en 2020? Ten paciencia, porque eso puede volver a ocurrir.

Joe Lenski, cofundador y vicepresidente de Edison Research, una empresa que realiza los exit polls para los principales medios de comunicación de Estados Unidos, indicó a PolitiFact, medio aliado de Factchequeado, que puede llevar días, o incluso más, hasta que se cuenten las suficientes papeletas que permitan determinar con certeza el resultado de algunas contiendas reñidas.

Charles Stewart, profesor de Ciencias Políticas del Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT), dijo también a PolitiFact que “el público necesita ser paciente” en la noche de elecciones.

Contar los votos por correo puede llevarse más tiempo

Algunos estados procesan el voto por correo antes del día de las elecciones. Sin embargo, el Brennan Center explica que otros estados —como New Hampshire, Pensilvania y Wisconsin— por ley solo pueden comenzar a procesar los votos que recibieron por correo el propio día de las elecciones.

“Los estados que no podían comenzar a procesar las boletas por correo antes del día de las elecciones fueron más lentos a la hora de publicar los resultados extraoficiales de las elecciones de 2020. Lo mismo puede pasar también en 2022″, indicó el Brennan Center.

PUBLICIDAD

Si se tarda no quiere decir que exista alguna irregularidad

Mireya Navarro, del Brennan Center, dijo en correo electrónico a Factchequeado: “Las autoridades electorales siguen una serie de pasos administrativos para garantizar que el conteo de votos y los resultados finales de las elecciones sean precisos y correctos”.

Además, la contabilización de los votos se hace en público.

Navarro explicó que “diversos representantes de los 2 partidos políticos, la ciudadanía y los medios de comunicación pueden observar el proceso y controlar que se esté realizando correctamente”.

Algunos tips para evitar caer en desinformaciones

PolitiFact, medio aliado de Factchequeado, hizo una lista con algunos datos que sirven de contexto y pueden ayudarte a atajar la desinformación electoral.

Te contamos algunos:

Los escenarios cambian y los candidatos que llevan la delantera al principio del conteo puede que no resulten ganadores: en 2020, Donald Trump gozaba de una ventaja de más de 100,000 votos comenzando la noche en Wisconsin, pero el escenario cambió rápidamente luego de que la ciudad de Milwaukee terminó de procesar los votos por correo cerca de las 3:30 de la mañana, horario local. El incremento tardío de votos por Biden en Milwaukee era esperado, especialmente porque los votos por correo suelen favorecer a los demócratas en Wisconsin.

gozaba de una ventaja de más de 100,000 votos comenzando la noche en Wisconsin, pero el escenario cambió rápidamente luego de que la ciudad de Milwaukee terminó de procesar los votos por correo cerca de las 3:30 de la mañana, horario local. El incremento tardío de votos por Biden en Milwaukee era esperado, especialmente porque los votos por correo suelen favorecer a los demócratas en Wisconsin. Cuidado con lo que veas en redes sociales: en las elecciones presidenciales de 2020 circularon fotos y videos sacados fuera de contexto durante el conteo de votos en estados clave.

Los resultados proyectados por los medios son preliminares: los medios de comunicación proyectan el ganador de una elección luego de que en un estado se han contabilizado suficientes votos. Pero estas proyecciones se basan en resultados preliminares y puede que no incluyan la totalidad de los votos. The Associated Press es uno de los medios clave a la hora de proyectar ganadores. Anna Johnson, jefa de la oficina en Washington D.C., le dijo a PolitiFact que la organización está haciendo énfasis en “cobertura que explique las proyecciones” que realizará en contiendas clave.

Los resultados oficiales son certificados de distintas maneras

En algunos casos, el o la Oficial Principal de Elecciones o el o la secretario/a de estado tienen esta autoridad; en otros casos son las Juntas Estatales de Escrutinio quienes cumplen este rol.

Además, los estados tienen distintas fechas límites para hacer el escrutinio definitivo y la certificación de los resultados electorales.

Por ejemplo, Delaware deberá terminar el proceso antes del 10 de noviembre próximo; mientras que California tendrá tiempo hasta el 16 de diciembre.

Cinco estados (Delaware, Vermont, South Dakota, Oklahoma y Louisiana) tienen una fecha límite para completar el proceso de recuento y certificación dentro de la semana de la elección. Otros 22 estados y el Distrito de Columbia tienen fechas límite durante el mes de noviembre.

Por su parte, 18 estados deberán certificar sus resultados en diciembre; y 5 (Hawaii, New Hampshire, Pennsylvania, Rhode Island, and Tennessee) no tienen fechas límite para la certificación.