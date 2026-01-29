Departamento de Justicia acusa a hombre por arrojar vinagre a la representante Ilhan Omar

El Departamento de Justicia ha acusado a un hombre que roció vinagre de sidra de manzana sobre la representante demócrata Ilhan Omar en un evento en Minneapolis, según documentos presentados en un tribunal el jueves.

El hombre arrestado por el ataque del martes, Anthony Kazmierczak, enfrenta cargos de asalto, oposición, obstrucción e intimidación forzosa contra Omar, según una denuncia presentada en un tribunal federal.

Las autoridades determinaron que la sustancia era agua y vinagre de sidra de manzana, de acuerdo con una declaración jurada. Después de que Kazmierczak roció a Omar con el líquido, pareció decir: “Ella no va a renunciar. Están dividiendo a los habitantes de Minnesota”, dice la declaración jurada. Según autoridades, Kazmierczak le dijo a un asociado cercano hace varios años que “alguien debería matar” a Omar.

No estaba claro si Kazmierczak tenía un abogado que pudiera comentar sobre las acusaciones. Se dejó un mensaje en la oficina del defensor federal en Minnesota.

Kazmierczak tiene antecedentes penales y ha realizado publicaciones en línea en apoyo al presidente Donald Trump.

Omar culpó a Trump el miércoles por las amenazas en su contra. El ataque ocurrió durante un momento político peligroso en Minneapolis, donde dos personas han sido asesinadas a tiros por agentes federales durante la agresiva represión de inmigración.