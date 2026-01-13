Detenido en “Alcatraz de los caimanes” acepta salir de Estados Unidos y pide desestimar demanda

Una de las tres impugnaciones judiciales contra el centro de detención de inmigrantes construido en los Everglades de Florida concluyó cuando el inmigrante detenido que presentó la demanda acordó salir de Estados Unidos y pronto estará fuera del país, manifestaron sus abogados.

El detenido en la instalación, apodada “Alcatraz de los caimanes”, solicitó el lunes que su caso en el tribunal federal de Fort Myers fuera desestimado.

“El peticionario ya no está detenido en Alcatraz de los caimanes, ha acordado formalmente ser removido y pronto habrá salido de Estados Unidos”, escribieron sus abogados en una moción judicial. Uno de sus defensores, Spencer Amdur de la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU, pr sus siglas eninglés), dijo el martes por teléfono que el detenido, identificado solo como M.A. en los documentos judiciales, regresaría a Chile.

En la demanda se afirma que la inmigración era un asunto federal y que las agencias de Florida y los contratistas privados empleados por el estado no tenían autoridad para operar la instalación de conformidad con la ley federal. Los detenidos que ingresaban a la instalación desaparecían del sistema normal de seguimiento de personas arrestadas y tenían dificultades para acceder a ayuda legal, se indica en la demanda.

"Alligator Alcatraz": Donald Trump visita polémico centro de detención de inmigrantes en Florida. A eso de las 10:00 a.m., hora local, el presidente estadounidense, Donald Trump, visitó este martes, junto a la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem y el gobernador de Florida, Ron DeSantis, las instalaciones de un nuevo centro de detención para migrantes en el estado sureño.

Florida ha liderado a otros estados en la construcción de instalaciones para apoyar la ofensiva contra la inmigración del presidente Donald Trump. Además de la instalación de los Everglades, que recibió a sus primeros detenidos en julio, Florida abrió un centro de detención de inmigrantes en la parte noreste del estado y estudia la posibilidad de abrir una tercera instalación en el área de Panhandle.

M.A. está casado con una ciudadana estadounidense y tiene cinco hijastros que son ciudadanos estadounidenses. Ingresó a Estados Unidos en 2018 con una visa y luego solicitó asilo. Antes de ser arrestado en julio pasado, tenía un permiso de trabajo, una tarjeta de Seguro Social y una licencia de conducir, según documentos judiciales.

Tras su arresto, pero antes de ser enviado a la instalación de los Everglades, los agentes lo presionaron para que firmara un documento solo en inglés que no entendía, pero luego le dijeron que era un formulario de remoción voluntaria, según documentos judiciales.

Durante su tiempo en el centro de detención de los Everglades, fue hospitalizado dos veces y puesto en una silla de ruedas debido a un padecimiento en el que no podía sentir sus piernas. “M.A. ingresó a la instalación con la capacidad de caminar, pero ahora está en una silla de ruedas”, se indica en su demanda.

El caso de M.A. fue una de las tres demandas federales en las que se impugnaron las prácticas en el centro de detención de inmigrantes, construido el verano pasado por la administración del gobernador republicano Ron DeSantis en una remota pista de aterrizaje en los Everglades de Florida.

En otro caso, un juez federal en Miami ordenó el verano pasado que la instalación redujera sus operaciones durante dos meses porque las autoridades no habían realizado una revisión de su impacto ambiental. Pero un panel de la corte de apelaciones suspendió por el momento esa decisión, permitiendo que la instalación permaneciera abierta.