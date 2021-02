Sunrise - Varios agentes del Negociado Federal de Investigaciones (FBI, en inglés) fueron baleados esta mañana mientras cumplían con una orden judicial en un caso de explotación infantil en el sur de Florida, dijeron las autoridades.

Un funcionario policial dijo a The Associated Press que varios agentes del FBI recibieron disparos mientras cumplían la orden judicial y que no se conocía de inmediato el alcance de sus lesiones. El funcionario no pudo discutir públicamente al ser una investigación en curso y habló con AP bajo condición de anonimato.

Varias agencias se encuentran en el vecindario en los suburbios de Fort Lauderdale después del tiroteo, ya que, según los informes, un sospechoso permaneció atrincherado dentro de la casa.

Otro gran contingente de oficiales se reunió afuera de un hospital de Fort Lauderdale donde fueron trasladadas las víctimas, según una cadena de televisión.

El Departamento de Policía de Sunrise tuiteó sobre la fuerte presencia policial y el cierre de las carreteras circundantes.

El tiroteo ocurrió alrededor de las 6:00 a.m. No hubo detalles adicionales disponibles de inmediato.