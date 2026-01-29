Opinión
NoticiasEstados Unidos
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Donald Trump admite que cierra los ojos en las reuniones con su gabinete porque le parecen aburridas: “Quería irme”

Sin embargo, el presidente de Estados Unidos rechazó que se haya quedado dormido

29 de enero de 2026 - 3:00 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump. (ANDREW CABALLERO-REYNOLDS)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

Washington - El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, le dijo este jueves a los miembros de su gabinete que sus reuniones “son aburridas” y que a veces cierra los ojos porque “quiere irse de ahí cuanto antes”.

RELACIONADAS

“La última vez la reunión duró tres horas, y algunos dijeron que cerré los ojos. Miren, se puso bastante aburrido”, admitió el mandatario durante una nueva reunión televisada con su gabinete, provocando las risas de sus colaboradores.

“Quiero mucho a estas personas. Hay mucha gente. Fue un poco aburrido, pero no me dormí, solo cerré los ojos porque quería irme de allí cuanto antes”, aseguró Trump, quien explicó que por lo general no duerme mucho.

Bromeó también con que si de verdad se durmiera durante las reuniones, los secretarios de Estado y de Guerra, Marco Rubio y Pete Hegseth, le habrían despertado. “Me habrían dado golpes. ¡Vamos, tienes que despertar, jefe!”.

La reunión de este jueves, la primera de 2026, duró menos de lo habitual, cerca de una hora y media, porque por primera vez Trump no dio la palabra a todos los secretarios ni tampoco aceptó preguntas de la prensa.

La salud del mandatario, de 79 años, está cada vez más en el punto de mira por los moretones aparecidos en sus manos, que suele maquillar para disimularlos, y por haber sido visto dormitando en algunos eventos públicos.

En una entrevista con la revista New York Magazine publicada el lunes pasado, Trump ya dijo que cierre los ojos en las reuniones con su gabinete porque estas son “aburridísimas”, aunque afirmó que lo escucha todo.

La semana pasada, explicó que el moratón aparecido en su mano izquierda durante su viaje al Foro de Davos (Suiza) se debió a un golpe contra una mesa.

La Casa Blanca hizo público en verano un informe médico que especificaba que Trump padece insuficiencia venosa crónica, una afección común en personas mayores, aunque concluía que goza de “excelente salud”.

Breaking NewsCasa BlancaDonald TrumpEstados Unidos
ACERCA DEL AUTOR
Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
