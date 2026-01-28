Bruce Springsteen apunta a Donald Trump en su nueva canción “Streets of Minneapolis”
El tema critica las políticas migratorias del presidente y su administración
28 de enero de 2026 - 3:51 PM
Bruce Springsteen dedica su nueva canción a la gente de Minneapolis, apuntando a las operaciones de control de inmigración en curso del presidente Donald Trump en la ciudad.
La letra de “Streets of Minneapolis”, publicada el miércoles, describe cómo “a city aflame fought fire and ice ‘neath an occupier’s boots”, que Springsteen llama “el ejército privado del rey Trump”.
Springsteen dijo en un comunicado que escribió y grabó la canción durante el fin de semana y la publicó en respuesta a un segundo tiroteo mortal de agentes federales de inmigración en Minneapolis.
“Está dedicado a la gente de Minneapolis, a nuestros inocentes vecinos inmigrantes y en memoria de Alex Pretti y Renee Good”, escribió, nombrando a las dos víctimas.
La canción, de ritmo lento, pasa de la guitarra acústica y la voz a una melodía más completa, que incluye un solo de armónica, y termina con cánticos de “¡ICE Out!”.
“Oh, nuestra Minneapolis, oigo tu voz”, canta The Boss. “Cantando a través de la niebla sangrienta/Tomaremos nuestra posición por esta tierra/Y el extranjero entre nosotros”.
El título recuerda a “Streets of Philadelphia” de Springsteen, que sirvió de canción principal para la película “Philadelphia”, dirigida por Tom Hanks en 1993.
