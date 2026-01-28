Opinión
EntretenimientoMúsica
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Bruce Springsteen apunta a Donald Trump en su nueva canción “Streets of Minneapolis”

El tema critica las políticas migratorias del presidente y su administración

28 de enero de 2026 - 3:51 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Bruce Springsteen. (Chris Pizzello)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Bruce Springsteen dedica su nueva canción a la gente de Minneapolis, apuntando a las operaciones de control de inmigración en curso del presidente Donald Trump en la ciudad.

La letra de “Streets of Minneapolis, publicada el miércoles, describe cómo “a city aflame fought fire and ice ‘neath an occupier’s boots”, que Springsteen llama “el ejército privado del rey Trump”.

Springsteen dijo en un comunicado que escribió y grabó la canción durante el fin de semana y la publicó en respuesta a un segundo tiroteo mortal de agentes federales de inmigración en Minneapolis.

“Está dedicado a la gente de Minneapolis, a nuestros inocentes vecinos inmigrantes y en memoria de Alex Pretti y Renee Good”, escribió, nombrando a las dos víctimas.

Manifestantes corean y golpean cubos de basura mientras permanecen detrás de una barricada improvisada durante una protesta en respuesta a la muerte de Alex Pretti, de 37 años, abatido mortalmente por un agente de la Patrulla Fronteriza, el sábado.La familia identificó al hombre asesinado como Alex Pretti, un enfermero de cuidados intensivos de 37 años que protestaba contra las redadas migratorias del presidente Donald Trump en su ciudad. La secretaria del Departamento de Seguridad Nacional, Kristi Noem, dijo durante una conferencia de prensa que Pretti había aparecido para "impedir una operación de aplicación de la ley."
1 / 21 | Tristeza e indignación en Minneapolis: exigen justicia tras la muerte de Alex Pretti. Manifestantes corean y golpean cubos de basura mientras permanecen detrás de una barricada improvisada durante una protesta en respuesta a la muerte de Alex Pretti, de 37 años, abatido mortalmente por un agente de la Patrulla Fronteriza, el sábado. - Adam Gray

La canción, de ritmo lento, pasa de la guitarra acústica y la voz a una melodía más completa, que incluye un solo de armónica, y termina con cánticos de “¡ICE Out!”.

“Oh, nuestra Minneapolis, oigo tu voz”, canta The Boss. “Cantando a través de la niebla sangrienta/Tomaremos nuestra posición por esta tierra/Y el extranjero entre nosotros”.

El título recuerda a “Streets of Philadelphia” de Springsteen, que sirvió de canción principal para la película “Philadelphia”, dirigida por Tom Hanks en 1993.

Tags
Breaking NewsDonald TrumpMinneapolisMinnesotaBruce Springsteen
ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
