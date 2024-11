Donald Trump logró avances electorales en zonas con gran número de hispanos

Miami - Desde Pensilvania hasta Florida y Texas , las áreas con una gran cantidad de hispanos no tuvieron mucho en común en el día de las elecciones, aparte de apoyar al republicano Donald Trump sobre la demócrata Kamala Harris .

Pero las advertencias demócratas no parecieron resonar lo suficiente con los votantes de Harris. Ahora, el partido debe averiguar cómo recuperar los votos de un grupo decisivo y de rápido crecimiento.

“Trump es una figura muy desconcertante”, dijo Abel Prado, un operativo demócrata y encuestador que se desempeña como director ejecutivo del grupo de defensa Cambio Texas. “No tenemos idea de cómo organizarnos contra él. No tenemos idea de cómo responder. No tenemos idea de cómo no caer en la trampa”.