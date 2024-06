Donald Trump se queja de teleprompters durante mitin bajo calor abrasador de Las Vegas

Las Vegas - El expresidente Donald Trump se dirigió a los votantes bajo el calor abrasador de Las Vegas , diciéndoles en algún momento a sus partidarios que pidieran ayuda si la necesitaban y aparentemente molesto porque los teleprompters, según él, no funcionaban.

“No quiero que nadie se me vaya. Necesitamos a cada votante. Ustedes no me importan, solo quiero su voto”, dijo y agregó que era broma.