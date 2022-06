Washington — Cassidy Hutchinson, la ayudante principal del ex Jefe de Gabinete de la Casa Blanca, Mark Meadows, durante la administración de Donald Trump, declaró hoy, martes, ante la comisión de la Cámara de Representantes que investiga el violento asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021, que Trump estaba informado de que algunas personas que se reunieron en una explanada capitalina esa mañana tenían armas, pero que le dijo a las autoridades “dejen entrar a mi gente” y que marcharan hacia el recinto legislativo.

Hutchinson citó a Trump dando órdenes a su equipo, usando palabras soeces, que se llevaran los detectores de metal que, según él, entorpecerían el avance de los partidarios que se habían reunido en Washington. En un testimonio grabado en video y reproducido ante el panel, ella recordó que el expresidente dijo palabras como: “Me importa un cara** que tengan armas”.

“No están aquí para hacerme daño. Llévense los jodi*** mags (detectores de metal). Dejen entrar a mi gente. Pueden marchar al Capitolio desde aquí”, declaró Hutchinson, citando al entonces presidente.

Hutchinson, una de las principales asistentes de Meadows, dijo que estaba “asustada y nerviosa por lo que podría pasar” antes de los disturbios después de conversar con el abogado de Trump, Rudolph Giuliani, Meadows y otros.

Mientras Trump ofrecía un discurso ante miles de partidarios en el Elipse detrás de la Casa Blanca, y mientras otras miles de personas se congregaban en el Monumento a Washington, sostuvo Hutchinson, la exayudante recibió una llamada del líder de la Minoría republicana en la Cámara, Kevin McCarthy, quien le indicó que le dijera a Trump que no pensara en ir al Capitolio, esto luego de escuchar a Trump decir que asistiría a la marcha.

Meadows le dijo a Hutchinson que “las cosas podrían empeorar mucho”, declaró. Giuliani le dijo que iba a ser “un gran día” y que “vamos al Capitolio”. Aseguró que Meadows estaba despreocupado a pesar de que funcionarios de seguridad le dijeron que había personas en el mitin que tenían armas, incluidas algunas con armas automáticas y blindaje personal.

Hutchinson le dijo al panel que estaba preocupada desde antes porque había escuchado los planes para la marcha y posibles desplazamientos hacia el Capitolio, donde luego cientos de partidarios de Trump empujaron violentamente a la policía y rompieron ventanas y puertas, interrumpiendo la certificación a Joe Biden de su victoria en las elecciones presidenciales.

“Yo tenía una preocupación más profunda por lo que estaba sucediendo con los aspectos de planificación”, manifestó Hutchinson al panel.

La mujer de 25 años ya había proporcionado una gran cantidad de información a los investigadores del Congreso y tuvo cuatro entrevistas a puerta cerrada, pero la comisión la convocó esta semana para escuchar su testimonio público.

La comparecencia de Hutchinson estuvo rodeada de un secretismo extraordinario. La comisión anunció la audiencia sorpresa con apenas 24 horas de antelación, y la comparecencia de la exasesora sólo fue confirmada a The Associated Press por una persona familiarizada con el asunto.

Un mes antes del incidente, Hutchinson dijo que escuchó unos ruidos detrás de la Casa Blanca en el mismo periodo de tiempo en que The Associated Press publicó una historia sobre el entonces secretario de Justicia, William Barr, quien sostuvo que la agencia no había encontrado evidencia alguna de fraude electoral que afectara los comicios de 2020.

Hutchinson añadió que entró a una recámara y notó ketchup en las paredes y porcelana rota. La exayudante luego se enteró que Trump lanzó su almuerzo contra la pared en disgusto por el artículo y fue instruida a evitar contacto con el entonces presidente.

El representante de Mississippi y presidente de la Comisión, Bennie Thompson, resaltó que en días recientes el panel recibió información sobre las acciones de Trump y de las conversaciones de y con sus ayudantes durante las horas críticas del asalto al Capitolio, y que era crítico que los estadounidenses recibieran la información de inmediato, razón por la que programaron la vista que, originalmente, no estaba en calendario.

La vicepresidenta de la Comisión, la republicana Liz Cheney, añadió que la vista arrojaría luz sobre la conducta de Trump en ese periodo de tiempo, sobre las “acciones y palabras” de sus asesores y, además, sobre lo que sabían de la posibilidad de que la protesta se tornara violenta días antes de que se diera el asalto. Hutchinson dijo, en entrevistas previas, que Meadows fue advertido sobre la posibilidad de actos violentos.

Hutchinson reveló que la Consejería Legal de la Casa Blanca lanzó advertencias de no adoptar el plan de reclutar electores falsos en estados clave, incluyendo en reuniones entre Meadows y Giuliani. Los abogados del entonces presidente recomendaron no adoptar el plan porque no era “legalmente sólido”.

La exayudante indicó que presenció cuando Meadows quemó documentos tras una reunión con el representante Scott Perry, y ofreció detalles sobre el sorpresivo viaje de su exjefe a Georgia, semanas después de las elecciones, para supervisar la auditoría de las firmas de los sobres con boletas de voto ausente.

Detalló, además, como Jeffrey Clark, un oficial de alto rango en el Departamento de Justicia quien apoyaba la falsa retórica de fraude electoral de Trump y quien el expresidente contempló como reemplazo para Barr, era una figura con presencia constante en la Casa Blanca.

La Comisión no ha explicado aún la razón para llevar a cabo la vista en momentos en que los legisladores se encuentran en un receso de do semanas. La Comisión indicó, la semana pasada, que no celebraría más vistas hasta julio.