NoticiasEstados Unidos
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Drones de cárteles mexicanos penetraron el espacio aéreo de Estados Unidos

Fueron neutralizados por el ejército estadounidense

11 de febrero de 2026 - 11:35 AM

Updated At

Actualizado el 11 de febrero de 2026 - 11:51 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Estados Unidos había anunciado en la madrugada del miércoles el cierre del aeropuerto de la ciudad fronteriza de El Paso (Texas), durante diez días, una medida que levantó horas después. (Agencia EFE)
Por AFP
Agencia de noticias

Estados Unidos anunció el miércoles que había interceptado y neutralizado drones de los cárteles mexicanos, horas después de haber cerrado brevemente el aeropuerto de la ciudad fronteriza de El Paso (Texas).

El incidente se produce en un contexto de tensiones entre Washington y México a causa del narcotráfico y las disputas comerciales entre ambos países.

Un responsable estadounidense afirmó a la AFP, bajo condición de anonimato, que drones pertenecientes a cárteles mexicanos de la droga habían penetrado en el espacio aéreo de Estados Unidos.

Las fuerzas militares “tomaron medidas para desactivar los drones”, tras lo cual el Pentágono determinó junto al organismo regulador de la aviación (FAA) que “no existía ninguna amenaza para el transporte comercial”, precisó dicha fuente.

La FFAA había anunciado en la madrugada el cierre del aeropuerto, uno de los más importantes del sur de Estados Unidos, durante diez días, una medida excepcional.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció que se investigará por qué se cerró el espacio aéreo de Texas y sostuvo que su gobierno no tiene “ninguna información” sobre el uso de drones en la frontera con Estados Unidos.

Todas las aerolíneas tuvieron que suspender sus vuelos hacia o desde esta urbe, fronteriza con la mexicana Ciudad Juárez.

La restricción de sobrevuelo del espacio aéreo, que también afectaba a la localidad vecina de Santa Teresa, en Nuevo México, entró en vigor el miércoles a las 06H30 GMT.

Abarcaba vuelos de carga y comerciales y se extendía hasta una altitud de 18,000 pies sobre el aeropuerto, en un radio de 10 millas náuticas.

“El cierre temporal del espacio aéreo sobre El Paso ha sido levantado. La aviación comercial no está amenazada. Todos los vuelos reanudan su operativa normal”, declaró la FAA en X.

El aeropuerto de El Paso recibió 3.49 millones de pasajeros durante los 11 primeros meses de 2025.

Las principales aerolíneas estadounidenses, entre ellas Southwest, Delta, United y American, sirven esa importante urbe del sur del país.

“Nadie en el gobierno local ni en la base militar local recibió un aviso de más de unos minutos, ni siquiera el alcalde”, declaró al Wall Street Journal un representante demócrata de El Paso, Chris Canales.

“Nunca habíamos visto algo tan radical”, explicó.

“No hay amenaza inmediata”

El presidente Donald Trump ha advertido en varias ocasiones desde que inició su segundo mandato que está dispuesto a intervenir en cualquier momento contra objetivos que califica de “narcoterroristas” en cualquier país al sur de la frontera.

“Los cárteles dirigen México. Es muy, muy triste ver y contemplar lo que ha pasado en ese país”, declaró recientemente la cadena Fox News.

Sheinbaum, ha reiterado que está abierta a aumentar la cooperación en la lucha contra el narcotráfico.

Su gobierno ha entregado a decenas de capos e integrantes de los cárteles a la justicia estadounidense, y asegura que ha aumentado los decomisos de fentanilo, la droga que más problemas sanitarios causa en Estados Unidos.

El Pentágono inició una campaña de ataques en septiembre contra presuntas narcolanchas en el Caribe y el Pacífico que se ha cobrado decenas de víctimas.

La FAA estadounidense avisó el 16 de enero de “actividad militar” en el espacio aéreo de ciertas regiones, especialmente cerca de México y de varios países de América Central y del Sur, e instó a extremar la precaución.

La agencia mencionaba “situaciones potencialmente peligrosas” que podrían también perturbar los sistemas de navegación por satélite. Su aviso abarcaba un período de sesenta días.

Breaking NewsMéxicoEstados Unidos
ACERCA DEL AUTOR
AFP
Agence France-Presse (AFP) es una de las principales agencias de noticias del mundo. Con sede en París y oficinas en más de 150 países, ofrece cobertura precisa, imparcial y en tiempo...
