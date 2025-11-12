El bote de Mega Millions aumenta a $965 millones para el sorteo del viernes

El bote de Mega Millions ha aumentado a 965 millones de dólares para el sorteo del viernes, después de que ningún boleto acertara los seis números, según los funcionarios de la lotería.

Los números seleccionados el martes por la noche fueron: 10, 13, 40, 42 y 46, con la Mega Bola dorada 1.

A principios de año se ganaron cuatro botes de Mega Millions, pero el sorteo del viernes será el 40º desde el último premio, el 27 de junio, un récord del juego.

En septiembre, dos jugadores de Powerball en Missouri y Texas ganaron un bote de casi 1,800 millones de dólares, uno de los mayores de Estados Unidos. El bote actual de Mega Millions no está entre los 10 mayores botes de lotería de Estados Unidos de la historia, pero sería el octavo mayor de Mega Millions desde que el juego comenzó en 2002.

Los boletos cuestan 5 dólares cada uno y se venden en 45 estados, Washington D.C. y las Islas Vírgenes de Estados Unidos. Las probabilidades de ganar el bote son de 1 entre 290,472,336, pero las probabilidades de ganar cualquier premio de Mega Millions son de 1 entre 23.

