12 de noviembre de 2025
84°nubes dispersas
NoticiasEstados Unidos
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

El bote de Mega Millions aumenta a $965 millones para el sorteo del viernes

Las probabilidades de ganar cualquier premio de Mega Millions son de 1 entre 23

12 de noviembre de 2025 - 8:53 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
FILE - Mega Millions Lottery play slips are displayed for customers at a convenience store in Chicago, Sunday, April 6, 2025. (AP Photo/Nam Y. Huh, file) (Nam Y. Huh)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

El bote de Mega Millions ha aumentado a 965 millones de dólares para el sorteo del viernes, después de que ningún boleto acertara los seis números, según los funcionarios de la lotería.

Los números seleccionados el martes por la noche fueron: 10, 13, 40, 42 y 46, con la Mega Bola dorada 1.

A principios de año se ganaron cuatro botes de Mega Millions, pero el sorteo del viernes será el 40º desde el último premio, el 27 de junio, un récord del juego.

En septiembre, dos jugadores de Powerball en Missouri y Texas ganaron un bote de casi 1,800 millones de dólares, uno de los mayores de Estados Unidos. El bote actual de Mega Millions no está entre los 10 mayores botes de lotería de Estados Unidos de la historia, pero sería el octavo mayor de Mega Millions desde que el juego comenzó en 2002.

Los boletos cuestan 5 dólares cada uno y se venden en 45 estados, Washington D.C. y las Islas Vírgenes de Estados Unidos. Las probabilidades de ganar el bote son de 1 entre 290,472,336, pero las probabilidades de ganar cualquier premio de Mega Millions son de 1 entre 23.

---

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.

ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
