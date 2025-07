El excongresista George Santos comenzará a cumplir su sentencia de siete años por fraude

Santos y sus abogados se negaron a comentar a The Associated Press antes de que se presentara en prisión. La Oficina Federal de Prisiones, por su parte, dijo que no discute el estado de los reclusos hasta que están oficialmente bajo custodia.

Sin embargo, a medida que se acercaba el viernes, el locuaz ex legislador, que cumplió 37 años el martes, no tuvo reparos en compartir sus temores morbosos sobre la vida tras las rejas.

‘Me dirijo a prisión, amigos, y necesito que escuchen esto alto y claro: no soy suicida. No estoy deprimido. No tengo intenciones de hacerme daño y no participaré voluntariamente en ninguna actividad sexual mientras esté allí’, dijo en X. ‘Si surge algo que sugiera lo contrario, considérelo una mentira... punto final’.