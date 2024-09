El FBI dice que Donald Trump fue sujeto de “un aparente intento de asesinato” en su club de golf en Florida

Bradshaw dijo que el hombre armado también tenía dos mochilas colgadas de una valla y una cámara GoPro, y que estaba a unos 400 o 500 metros de Trump y escondido entre los arbustos mientras el ex presidente jugaba al golf en un hoyo cercano. La persona soltó el arma y huyó en un a SUV, y más tarde fue detenida en un condado vecino.

“Nada me frenará. No me rendiré NUNCA”, afirmó.