El Negociado federal de Investigaciones (FBI, en inglés) inició esta mañana el proceso de identificación de los participantes de una insurrección promovida por el presidente saliente Donald Trump contra el Capitolio federal en Washington D.C.

“El FBI está tratando de identificar a individuos que instigaban la violencia en Washington, D.C. Estamos aceptando declaraciones y material digital que demuestren disturbios o violencia en y alrededor del Capitolio de los Estados Unidos el 6 de enero”, reza un tuit del negociado.

La petición de información del FBI se da tras la mortal insurrección que finalizó con daños a la estructura del Capitolio y los hemiciclos de la Cámara y Senado, así como con la muerte de cuatro personas. Una de ellas fue una mujer que recibió un disparo justo en la entrada al hemiciclo de la Cámara de Representantes.

PUBLICIDAD

Imágenes de los hechos de ayer muestran banderas y signos de varios grupos ultraderechistas, racistas y supremacistas blancos que participaron del asalto al Capitolio federal. Incluso, se ondeó la bandera confederada, símbolo del racismo y la esclavitud en Estados Unidos.

Los actos violentos fueron incitados por Trump, quien momentos antes dio un discurso cerca de la Casa Blanca a una multitud que le aplaudía cuando mencionaba que no iban a ceder al supuesto robo de las elecciones de los demócratas mediante un fraude para el que no ha podido presentar evidencia y cuyas demandas no prosperaron en los tribunales.

Trump aceptó su derrota esta mañana y aseguró que habrá una “transición ordenada” del poder, pero insistió en el alegado robo del cual no ha presentado evidencias.

El FBI solicitó que cualquier persona con información o material digital que pueda ayudar con la investigación acceda a su página de Internet a través de fbi.gov/USCapitol.