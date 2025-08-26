Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Vídeos
Fotos
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Lotería
Especiales
26 de agosto de 2025
87°bruma
NoticiasEstados Unidos
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

El gobierno de Estados Unidos no descarta entrar como accionista en grandes empresas de armamento

Similar a la entrada que hizo con la empresa Intel, donde se obtuvo un 10% de las acciones de la compañía

26 de agosto de 2025 - 4:14 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Un avión Lockheed Martin F-35 Lightning II en un show aéreo en Le Bourget, al este de París, el 20 de junio de 2017. Estados Unidos no descarta entrar en el accionariado de las grandes empresas armamentistas como esta. (Michel Euler)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

Nueva York— El gobierno de Estados Unidos no descarta entrar en el accionariado de las grandes empresas armamentistas como Lockheed Martin, dado que la mayor parte de las ventas de esta última dependen de contratos federales, dijo este martes el secretario de Comercio, Howard Lutnick.

En una entrevista con el canal CNBC, Lutnick admitió que “hay una tremenda discusión sobre defensa” en lo referente a una posible entrada del gobierno como accionista, similar a la que ha llevado a cabo con la empresa Intel, donde se ha hecho con un 10% del accionariado.

Lutnick razonó que un movimiento similar en el sector de la defensa con el ejemplo de Lockheed, cuando describió a la empresa como “básicamente un arma del Gobierno de Estados Unidos”, en referencia a los contratos millonarios que la compañía firma cada año con el Pentágono.

El Instituto Internacional de Investigación para la Paz de Estocolmo realizó un nuevo análisis sobre los países que poseen armas nucleares y encontró que Rusia es el territorio más armado.Según el análisis, Rusia posee unas 4,309 armas nucleares.El análisis indica que Corea del Norte tiene unas 50 armas nucleares y continúa trabajando para aumentar la cifra.
1 / 15 | ¿Quiénes tienen más armas nucleares? Estos son los 9 países con mayor poder atómico. El Instituto Internacional de Investigación para la Paz de Estocolmo realizó un nuevo análisis sobre los países que poseen armas nucleares y encontró que Rusia es el territorio más armado. - Sergei Bobylev

“¿Y cuáles son (las consecuencias) económicas de esto? Lo dejaré al entendimiento de mi secretario de Defensa y del vicesecretario de Defensa. Estos tipos están en ello, están reflexionando sobre eso”, aseguró.

Lockheed Martin es la mayor compañía del mundo en el sector del armamento y defensa, y dentro de Estados Unidos también destacan RTX, Northrop Grumman, General Dynamics o Boeing.

El anuncio del mandatario Donald Trump el pasado viernes de que su gobierno entraba como accionista de Intel ha despertado numerosas críticas, también en el sector financiero habitualmente cercano a tesis republicanas, por lo que perciben como un peligroso intervencionismo gubernamental contrario a las tesis del libre mercado que rigen la economía estadounidense.

Tags
Breaking NewsDonald TrumpIntelFuerzas Armadas de Estados UnidosPentágono
ACERCA DEL AUTOR
Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
martes, 26 de agosto de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: