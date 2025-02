El rompecabezas de las “deportaciones en cadena” de Donald Trump

Sin embargo, no se ha divulgado ningún acuerdo escrito, lo que ha suscitado enormes preocupaciones entre organizaciones de defensa de los derechos humanos que denuncian formas de actuar de cuestionada legalidad, como las “deportaciones en cadena”, que no garantizan las necesidades de protección establecidas en las convenciones internacionales.

Según Isacson, “estamos en la fase preliminar” de la política de deportaciones de Trump, porque el gobierno todavía no ha aprobado el presupuesto para 2025. “Mientras están en ese nivel más bajo de recursos están haciendo toda la política de conmoción y pavor (shock and awe) posible”, indicó. “La idea es espantar” a los migrantes.

Estos papeles son, según los expertos, totalmente inusuales y atípicos y nada tienen que ver con la propuesta estadounidense de reactivar el programa para que los solicitantes de asilo en Estados Unidos esperen su cita con las cortes en territorio mexicano, algo que todavía no ha pasado, según explicó el IMUMI, una de las principales organizaciones no gubernamentales mexicanas de defensa de los migrantes.

Los que no quisieron regresar fueron enviados a un campamento remoto de la selva del Darién, la misma que probablemente muchos habían cruzado en la otra dirección. Cuál será su destino ahora, no está claro. Una deportada en el campamento dijo a The Associated Press que no les informaron de sus derechos ni de cuánto tiempo permanecerían allí, lo que la preocupó debido a sus malas condiciones.