El Senado evalúa limitar los poderes de guerra de Trump tras la incursión en Venezuela

Se espera que el Senado vote el jueves una resolución que limitaría la capacidad del presidente Donald Trump para llevar a cabo nuevos ataques contra Venezuela, lo que plantea una prueba a sus ambiciones en expansión en el hemisferio occidental.

La resolución sobre poderes de guerra exigiría que Trump obtenga la aprobación del Congreso antes de volver a atacar a Venezuela, y surge luego de que el Ejército de Estados Unidos capturara al presidente del país sudamericano, Nicolás Maduro, en una sorpresiva redada nocturna, mientras la administración de Trump busca controlar los recursos petroleros de Venezuela y su gobierno.

Los demócratas han fracasado en aprobar varias resoluciones similares en los meses en que Trump intensificó su campaña contra Venezuela. Sin embargo, los legisladores argumentaron que ahora que Trump ha capturado a Maduro y ha puesto su mirada en otras conquistas como Groenlandia, la votación representa una oportunidad para el Congreso, controlado por los republicanos.

“Es momento de que el Congreso reafirme su control sobre acciones militares de este tipo, y es momento de sacar esto del secretismo y ponerlo a la luz”, dijo el senador Tim Kaine, demócrata por Virginia, quien forzó la votación.

Los líderes republicanos dijeron que no tuvieron notificación previa de la redada realizada en la madrugada del sábado para capturar a Maduro y a su esposa, Cilia Flores, pero en su mayoría expresaron satisfacción esta semana luego de que altos funcionarios de la administración ofrecieran sesiones informativas clasificadas sobre la operación.

La administración ha utilizado un conjunto cambiante de justificaciones legales para la campaña de meses en Centro y Sudamérica, que van desde la destrucción de supuestas embarcaciones de narcotráfico bajo autorizaciones para la lucha global contra el terrorismo, hasta la captura de Maduro en lo que, supuestamente, fue una operación de cumplimiento de la ley para juzgarlo en Estados Unidos.

Los líderes republicanos han respaldado a Trump.

“Creo que el presidente ya ha demostrado un compromiso muy fuerte con la paz mediante la fuerza, especialmente en este hemisferio”, dijo el líder de la mayoría del Senado, John Thune, republicano por Dakota del Sur. “Creo que Venezuela recibió ese mensaje fuerte y claro”.

La reacción de los legisladores ante la operación en Venezuela

Antes de la votación de la resolución, varios republicanos dijeron que estaban considerando cuidadosamente su decisión, incluidos las senadoras Susan Collins de Maine y Thom Tillis de Carolina del Norte, quienes anteriormente habían votado en contra de medidas similares.

“Tenemos un historial de entrar, liberar e irnos. A mí me interesa la parte de irnos”, dijo Tillis.

Cuando se le preguntó si apoyaría desplegar tropas en Venezuela, respondió: “No sin autorización del Congreso”.

Una votación sobre una resolución similar en noviembre fracasó por poco al no alcanzar la mayoría necesaria para su aprobación. Los senadores Rand Paul de Kentucky y Lisa Murkowski de Alaska fueron los únicos republicanos que votaron a favor.

Paul, un defensor abierto de las resoluciones sobre poderes de guerra, reconoció que Maduro es visto como un “tipo malo” y “un socialista y un autócrata”. Pero añadió: “La pregunta es quién tiene el poder de llevar al país a la guerra”.

Algunos demócratas progresistas han sugerido insertar lenguaje en un proyecto de asignaciones de defensa para limitar ciertas acciones militares, pero esa idea encontró resistencia entre miembros más pragmáticos del caucus. Los líderes demócratas han tratado de presentar las ambiciones exteriores de Trump como una distracción de los problemas que enfrentan los votantes en casa.

“El pueblo estadounidense se pregunta qué demonios está pasando en Venezuela y por qué este presidente, que hizo campaña con el lema ‘Estados Unidos primero’, ahora está gastando todo su tiempo y energía en aventuras en el extranjero”, dijo el líder demócrata del Senado, Chuck Schumer, de Nueva York, en un discurso en el hemiciclo.

La raramente aplicada Ley de Poderes de Guerra

El Congreso volvió a quedar a oscuras durante la operación militar en Venezuela, con Trump confirmando posteriormente que habló con ejecutivos petroleros, pero no con líderes del Capitolio. Esto refleja un patrón más amplio en el segundo mandato de Trump, que se desarrolla bajo un Congreso controlado por los republicanos y que ha mostrado poco interés en reafirmar su autoridad constitucional para declarar la guerra.

Según la Constitución, el Congreso declara la guerra mientras el presidente actúa como comandante en jefe. Sin embargo, los legisladores no han declarado formalmente la guerra desde la Segunda Guerra Mundial, otorgando a los presidentes un amplio margen para actuar de manera unilateral.

El Congreso intentó frenar esa autoridad tras la Guerra de Vietnam con la Resolución de Poderes de Guerra, aprobada por encima del veto del presidente republicano Richard Nixon. La ley exige que los presidentes notifiquen al Congreso dentro de las 48 horas posteriores al despliegue de fuerzas y que finalicen la acción militar dentro de 60 a 90 días si no hay autorización, límites que presidentes de ambos partidos han estirado de manera habitual.

Los demócratas sostienen que esos límites están siendo llevados más lejos que nunca. Algunos republicanos han ido aún más allá, argumentando que la aprobación del Congreso no es necesaria en absoluto.

El senador republicano Lindsey Graham, de Carolina del Sur, un aliado cercano de Trump que viajó con el presidente a bordo del Air Force One el domingo, dijo que se sentiría cómodo con que Trump tomara control de otros países sin autorización del Congreso, incluido Groenlandia.

“El comandante en jefe es el comandante en jefe. Puede usar la fuerza militar”, dijo Graham.

Groenlandia podría poner a prueba aún más los límites

Los comentarios de Graham se producen mientras la administración evalúa no solo sus próximos pasos en Venezuela, sino también en Groenlandia. La Casa Blanca ha dicho que “la opción militar siempre está sobre la mesa” cuando se trata de una posible toma de control estadounidense de la isla más grande del mundo.

Si bien los republicanos han citado el valor estratégico de Groenlandia, la mayoría ha rechazado la idea de usar al Ejército para apoderarse del país, favoreciendo en su lugar un posible acuerdo para comprarlo.

Los demócratas quieren adelantarse a cualquier acción militar y ya se están preparando para responder. El senador de Arizona Ruben Gallego dijo que está trabajando en una resolución “para bloquear a Trump de invadir Groenlandia”.

“Debemos detenerlo antes de que invada otro país por capricho”, escribió Gallego en X. “No más guerras eternas”.

Kaine también dijo el miércoles que pronto se presentará una resolución sobre Groenlandia, además de Cuba, México, Colombia y Nigeria.

Groenlandia pertenece a un aliado de la OTAN, Dinamarca, lo que ha provocado una respuesta muy distinta entre los senadores republicanos en comparación con la situación en Venezuela. Paul dijo que los republicanos discutieron los planes de Trump para Groenlandia durante su almuerzo del miércoles y que escuchó “cero apoyo” para tomar acción militar y apoderarse del territorio.

Tillis, copresidente del Grupo Observador del Senado ante la OTAN, utilizó un discurso en el Senado para criticar al subjefe de gabinete de la Casa Blanca, Stephen Miller, por comentarios realizados esta semana en los que afirmó que Estados Unidos debería tomar control de Groenlandia. Tillis calificó esas expresiones como “amateurish” y “absurdas”.