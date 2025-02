El Servicio Postal no dio ninguna razón para la revocación, pero dijo que trabajaría con el Negociado de Aduanas y Protección Fronteriza para implementar un proceso de cobro de los nuevos aranceles de China para evitar interrupciones en la entrega.

¿Qué anunció exactamente el USPS?

Las cartas y los paquetes planos – correo que mide hasta 15 pulgadas de largo o 3/4 de pulgada de grosor- no estaban incluidos en la breve prohibición.

¿Por qué?

El USPS no dio una razón para la prohibición el martes, pero la suspensión se produjo después de que Trump cerrara la exención aduanera “de minimis” esta semana, que permitía a los compradores e importadores evitar los aranceles en paquetes con un valor inferior a $800.

Tampoco dio ninguna razón de su decisión el miércoles y no respondió inmediatamente a las peticiones de The Associated Press para hacer comentarios.