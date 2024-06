El Washington Post señala a su nuevo editor por falta de ética a lo largo de su carrera

Nueva York — El diario The Washington Post señaló este lunes en una investigación a su próximo editor, Robert Winnett, por falta de ética al haber utilizado supuestamente información robada cuando trabajaba en la redacción del medio británico The Sunday Times en la década del 2000.

La pieza de casi 3,000 palabras de The Washington Post se basa en gran medida en una entrevista a Ford de The Guardian en 2018, en la que éste detallaba un ‘modus operandi’ ilegítimo para conseguir historias exclusivas a Winnett sobre la adquisición del equipo Leeds United, las finanzas de Tony Blair o la lista de clientes para un nuevo modelo de Mercedes-Benz .

The Washington Post, propiedad del fundador de Amazon, Jeff Bezos , ha estado en crisis desde el nombramiento el año pasado de un nuevo director ejecutivo, Will Lewis.

De hecho, estas nuevas revelaciones se suman a otras sobre Winnet y sobre el propio Lewis , a los que una investigación reciente de The New York Times puso en la picota por supuestamente haber utilizado más grabaciones robadas en diversos artículos periodísticos publicados durante sus carreras en Gran Bretaña.

“Dados los conflictos percibidos, hemos pedido al ex editor gerente senior Cameron Barr, que dejó ese cargo en 2023 y ahora tiene una relación contractual como editor asociado senior, que supervise esta cobertura”, dijo una portavoz de The Washington Post ante las preguntas de The New York Times.