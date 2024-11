Elon Musk cuestiona por qué los contribuyentes deben pagar por las oficinas públicas vacías

Un día después de publicar un artículo pagado en el diario The Washington Times para explicar su cometido en el Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE), en el que estará acompañado del empresario tecnológico Ramaswamy, Musk cita un informe de la Junta de Reforma de Edificios Públicos (PBRB) , publicado en abril pasado, que descubrió que en promedio las oficinas federales en la capital de Estados Unidos tienen una ocupación diaria del 12%.

“El Departamento (ministerio) de Agricultura, con espacio para más de 7,400 personas, recibe un promedio de 456 al día (6% de ocupación)”, clama Musk con datos de un informe del organismo federal independiente creado en 2016 para recomendar formas de dar uso a las propiedades federales no utilizadas.

Según ese informe, el Servicio de Edificios Públicos gasta 2,000 millones de dólares al año para mantener el espacio de oficinas de las agencias gubernamentales, así como 5,000 millones anuales para arrendar espacio a las agencias gubernamentales, la mayor parte de los cuales no se está utilizando.

“Exigir que los empleados federales vayan a la oficina cinco días a la semana resultaría en una ola de despidos voluntarios que acogemos con agrado: si los empleados federales no quieren presentarse, los contribuyentes estadounidenses no deberían pagarles por el privilegio de la era Covid de quedarse en casa”, señalan las cabezas de DOGE en el artículo.

“Nuestra nación se fundó sobre la idea básica de que las personas que elegimos dirigen el gobierno. Así no es como funciona Estados Unidos hoy en día. La mayoría de los edictos legales no son leyes promulgadas por el Congreso, sino “reglas y regulaciones” promulgadas por burócratas no electos, decenas de miles de ellos cada año”, algo “antidemocrático y antitético a la visión de los Fundadores”, señalan.