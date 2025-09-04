Elon Musk no está invitado: Donald Trump será anfitrión de una cena con los principales CEO de tecnología

Washington - El presidente Donald Trump será el anfitrión de una cena en la Casa Blanca el jueves por la noche para una lista de directores ejecutivos de tecnología de alto nivel.

Según la Casa Blanca, la lista de invitados incluye al cofundador de Microsoft, Bill Gates; al director ejecutivo de Apple, Tim Cook; al director ejecutivo de Meta, Mark Zuckerberg; y a una docena de otros ejecutivos de las mayores empresas de inteligencia artificial y tecnología.

Una ausencia notable en la lista de invitados es Elon Musk, que antes era un estrecho aliado de Trump, a quien el presidente encargó la dirección del Departamento de Eficiencia Gubernamental, que recortaba el gasto público. Musk tuvo una ruptura pública con Trump a principios de este año.

La cena se celebrará en el Jardín de las Rosas, donde Trump pavimentó recientemente el césped y colocó mesas, sillas y sombrillas que se parecen mucho a la instalación al aire libre de su club Mar-a-Lago en Florida.

“El Rose Garden Club de la Casa Blanca es el lugar más de moda en Washington, o quizás en el mundo. El presidente espera dar la bienvenida a los principales líderes empresariales, políticos y tecnológicos para esta cena y las muchas cenas que vendrán en el nuevo y hermoso patio del Jardín de las Rosas”, dijo el portavoz de la Casa Blanca, Davis Ingle, en un comunicado.

1 / 30 | Del respaldo político al insulto público: así se quebró la relación entre Donald Trump y Elon Musk. Después de largos meses en los que el presidente Donald Trump y el multimillonario Elon Musk parecían estar unidos en su misión de reformar Washington, su relación implosionó esta semana. 1 / 30 Del respaldo político al insulto público: así se quebró la relación entre Donald Trump y Elon Musk Después de largos meses en los que el presidente Donald Trump y el multimillonario Elon Musk parecían estar unidos en su misión de reformar Washington, su relación implosionó esta semana. Compartir

El evento seguirá a una reunión del nuevo grupo de trabajo de Educación en Inteligencia Artificial de la Casa Blanca, que presidirá la primera dama, Melania Trump. Se espera que al menos algunos de los asistentes a la cena del jueves participen en la reunión del grupo de trabajo, que tiene como objetivo desarrollar la educación en IA para la juventud estadounidense.

La Casa Blanca confirmó que la lista de invitados para la cena también incluye al fundador de Google, Sergey Brin, y al director ejecutivo, Sundar Pichai; al director ejecutivo de Microsoft, Satya Nadella; al director ejecutivo de OpenAI, Sam Altman, y al fundador, Greg Brockman; a la directora ejecutiva de Oracle, Safra Catz; al director ejecutivo de Blue Origin, David Limp; al director ejecutivo de Micron, Sanjay Mehrotra; al presidente de TIBCO Software, Vivek Ranadive; al ejecutivo de Palantir, Shyam Sankar; al fundador y director ejecutivo de Scale AI, Alexandr Wang; y al director ejecutivo de Shift4 Payments, Jared Isaacman.

Jared Isaacman era un socio de Musk a quien Trump nominó para dirigir la NASA, solo para revocar la nominación en la época de su ruptura con Musk. Trump citó la revocación de la nominación como una de las razones por las que Musk estaba molesto con él y llamó a Isaacman “totalmente un demócrata”.

La cena fue reportada por primera vez el miércoles por The Hill.