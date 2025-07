Elon Musk forma “America Party”, un nuevo partido político: conoce de qué se trata

“Cuando se trata de llevar a nuestro país a la bancarrota con despilfarro y corrupción, vivimos en un sistema de partido único, no en una democracia”, afirmó Musk el sábado en X, la empresa de redes sociales que posee. “Hoy, se forma el Partido Estados Unidos para devolverte tu libertad”.

La formación de nuevos partidos políticos no es inusual, pero generalmente luchan por atraer un apoyo significativo aparte de los partidos Republicano y Demócrata. Sin embargo, Musk, el hombre más rico del mundo que gastó al menos 250 millones de dólares apoyando a Trump en las elecciones de 2024, podría impactar las elecciones de 2026 que determinan el control del Congreso si está dispuesto a gastar cantidades significativas de dinero.

No estaba claro si Musk había tomado medidas para crear formalmente el nuevo partido político. Los portavoces de Musk y su comité de acción política, America PAC, no comentaron de inmediato el domingo.

Pero ninguno parecía ser auténtico, pues llevaban direcciones de correo electrónico como “wentsnowboarding@yahoo.com” o direcciones de Protonmail no rastreables.

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, quien chocó con Musk mientras dirigía DOGE, declaró el domingo en “State of the Union” de CNN que los “principios” de DOGE eran populares pero “si miras las encuestas, Elon no lo era”.