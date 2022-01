El Centro Internacional de Información sobre Tsunamis de la NOAA emitió esta mañana una advertencia de tsunami para toda la costa oeste de Estados Unidos tras la erupción del volcán submarino Hunga-Tonga-Hunga-Ha’apai, en isla de Tonga, en el Pacífico.

La advertencia se extiende desde Alaska hasta la frontera de California con México e incluye a Hawai. Cada área de la costa oeste tiene una hora distinta para el momento en que pueden comenzar a llegar las olas.

Según la advertencia, las horas de llegada de las olas, que fluctuarían entre 1 a 3 pies de altura, comenzarían en California a las 7:35 a.m. (11:35 a.m. hora de Puerto Rico) y finalizarían en el entorno de las 10:00 a.m. (2:00 p.m.) en la costa del estado de Washington.

El volcán comenzó su erupción esta madrugada en lo que se describió por las autoridades como un evento nunca antes visto. Incluso, imágenes satelitales muestran la nube causada por el volcán.

La isla de Tonga, la más cercana al volcán submarino, sufrió ya el embate de un tsunami tras la primera erupción. De momento, las autoridades no reportaron muertes, aunque sí se confirmó el impacto a residencias y edificaciones.

En Twitter, un usuario identificado como Dr. Faka’iloatonga Taumoefolau publicó un video en el que se veían las olas estrellándose en la orilla.

“Puedo escuchar literalmente la erupción del volcán, suena bastante violenta”, escribió. En otra publicación más tarde dijo: “Llueven ceniza y pequeñas piedras, la oscuridad cubre el cielo”.