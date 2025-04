Washington — Muchos estadounidenses no están de acuerdo con los agresivos pasos del presidente Donald Trump por implementar rápidamente su agenda, según una nueva encuesta, e incluso los republicanos no están convencidos en su gran mayoría de que su atención se haya centrado en los temas correctos.

Los estadounidenses tienen casi el doble de probabilidades de afirmar que Trump se ha centrado principalmente en las prioridades equivocadas que, en las correctas, según la encuesta de The Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research (The Associated Press-Centro NORC para la Investigación de Asuntos Públicos), una organización apartidista de investigación.